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İngiltere Kralı sinirlendi! Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, ziyaret için gittiği Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenirken görüntülendi.

İngiltere Kralı sinirlendi! Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum
Ekleme: 14.09.2022 - 00:06 Güncelleme: 14.09.2022 - 00:24 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Kralı sinirlendi! Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum
Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne bugün yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görüldü.

"Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum."

Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum." dedi.

Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görüldü.

Kral 3. Charles tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
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İngiltere Kralı sinirlendi! Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum
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