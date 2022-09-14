  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,51 - 18,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den tarım ürünleri fiyatları hakkında açıklama

Bakan Nebati "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den tarım ürünleri fiyatları hakkında açıklama
Ekleme: 14.09.2022 - 10:50 Güncelleme: 14.09.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den tarım ürünleri fiyatları hakkında açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, küresel düzeyde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, Komite toplantılarında alınan kararların uygulanmasıyla, Türkiye'de temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmaya devam edildiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık.'

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
'Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Komite) Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit
Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla toplandı.
Toplantıda; Komite üyeleri, önceki toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda kat edilen ilerlemeler hakkında bilgilendirilmiştir. Ayrıca, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler mercek altına alınmıştır.

Küresel düzeyde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, Komite toplantılarında alınan kararların uygulanmasıyla, ülkemizde temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmaya
devam edildiğinin altı çizilmiştir.Önümüzdeki dönemde de gereken tüm tedbirlerin ilgili kurumlarla güçlü bir koordinasyon içinde alınmaya devam edilerek gıdaya erişim güvenliğinin sürdürüleceği vurgulanmıştır. Tarımsal ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenleri irdelenmiş ve bu konuda ilgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırılmıştır.'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den tarım ürünleri fiyatları hakkında açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun köşke çevirdiği tarihi yapıya belediye kasasından 20 milyon TL
İYİ Parti'den istifa eden Metin Özışık: 'CHP, HDP ile ittifak halinde'
Bakan Kurum: 141 bin kişi sosyal konut projesine başvuruda bulundu
İyi Parti'den CHP ile ilgili ittifak çıkışı: Avantajlı değil
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den tarım ürünleri fiyatları hakkında açıklama
Rusya resti çekti Avrupa Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen devreye girin Putin gazı kesmesin
Esed 800 sivili böyle katletti: Halep Cezaevinden yeni işkence fotoğrafları ortaya çıktı
MİT’ten Mahmur Kampı’na operasyon! PKK’nın 2 kritik ismi yakalandı
CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı! O “Bozkurtlar” bakın kim çıktı
CHP kadrolu HDP'li Bilek'e tepkiler dinmiyor! Dikkat çeken '7 Haziran' gerçeği
Başkan Erdoğan'dan 6'lı masa talimatı: 7. ve 8. ayağını vatandaşa anlatın
Almanya Başbakanı Scholz halkına seslendi: Zorlu kış bizi bekliyor
İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! 'CHP'yle ittifak olmak avantajlı değil'
Hak-İş Başkan Adayı Öz herkesin içinde itiraf etti: Ankara Kuşu’na 50 bin Euro şantaj parası ödedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu: Her zaman yanınızdayız
İngiltere Kralı sinirlendi! Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum
TOKİ Başkanı bütün detayları anlattı! Yerine getirmediğimiz tek bir proje yok
Sözleşmeli personelin durumuyla ilgili kritik gelişme! Bakanlık ve Memur-Sen heyeti bir araya geldi
Türkiye'den Azerbaycan'a koşulsuz destek! Öz kardeşlerimizin yanındayız
Ermenistan provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu
Elon Musk'a şok: Hissedarlar satışı onayladı

Elon Musk'a şok: Hissedarlar satışı onayladı

Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı