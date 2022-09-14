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Hak-İş Başkan Adayı Öz herkesin içinde itiraf etti: Ankara Kuşu’na 50 bin Euro şantaj parası ödedik

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Başkan Vekili Hüseyin Öz, sendikanın 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını açıkladı. Burada yaptığı konuşmada Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın Twitter’daki Ankara Kuşu hesabına 50 bin Euro ödediğini iddia eden Öz, "İnsan Twitter infazcısına neden para öder?" ifadelerini kullandı.

Hak-İş Başkan Adayı Öz herkesin içinde itiraf etti: Ankara Kuşu’na 50 bin Euro şantaj parası ödedik
Ekleme: 14.09.2022 - 01:06 Güncelleme: 14.09.2022 - 01:18 / Editör: Ozge Selin
Hak-İş Başkan Adayı Öz herkesin içinde itiraf etti: Ankara Kuşu’na 50 bin Euro şantaj parası ödedik
Hizmet-İş Sendikası Başkan Vekili Hüseyin Öz, Ankara'da bir otelde düzenlediği aday tanıtım toplantısında konuştu.

Öz, burada yaptığı konuşmada, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın 50 bin Euro ödediğini öne sürdü.

'YÖNETİMDEN 50 BİN EURO PARA ÖDENDİ'

“Hakkımda yazı yazıyor, kim bu Ankara Kuşu. Twitter mafyası, sosyal medya mafyası. Önüne gelen herkesin üstüne çöken ve ondan para alan ve infaz eden. Nasıl oldu da benim hakkımda yazdı bu Ankara Kuşu?' diyen Öz, 'Söylemek istiyorum, bugün artık bunun gizlenecek bir tarafı yok. Bütün itirazlarımıza rağmen Sayın Genel Başkanımızın talebi ile yönetim kurulundan Ankara Kuşu hesabına 50 bin Euro para ödendi.' ifadelerini kullandı.

'İNSAN TWİTTER İNFAZCISINA NEDEN PARA ÖDER?'

Kendisinin itirazlarına rağmen bu paranın ödendiğini belirten Öz, 'İtiraz eden bir kişi daha oldu o yönetim kurulunda. Niye ödendi bu para. İnsan Twitter infazcısına neden para öder? Eğer bir açığın varsa kendi hesabından vereceksin, eğer bir sorunun varsa kendi imkanlarınla çözeceksin. Ama anladım ki Ankara Kuşu üzerinden bize de operasyon yapılacakmış, biz de terbiye edilecekmişiz.' açıklamasında bulundu.

Tapu kayıtlarını yayınladığını belirten Öz, bir kuruş haram yemediğini, aksini düşünenin başsavcılığa başvurmasını istedi.

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