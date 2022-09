Financial Times'ın Türkiye hazımsızlığı! FT ekonomideki başarıyı hedef aldı fondaş medya habere sarıldı

Türkiye'nin uyguladığı kendine özgü ekonomi model özellikle yatırım, istihdam ve büyümede meyvelerini vermeye devam ediyor. İşsizlik rakamları son 2 yılın dibini görürken, Türkiye büyüme rakamlarıyla da dünyada ön plana çıkan ülkelerden oldu. Türkiye'yi faiz-enflasyon sarmalından kurtaracak model bazı odakları ise rahatsız etmeye devam ediyor. Son olarak İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin ekonomi başarısından rahatsız olduğunu gözler önüne seren bir analiz kaleme aldı. Analizde Türkiye'nin kasasının dolu oluşu ve nakit sıkışıklığının olmayışı Financial Times'ı rahatsız ederken, "Erdoğan Türkiye'nin kasasını dolduruyor ama nasıl yapıyor bilmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trükiye son yıllarda uyguladığı ekonomi modeli ile adeta dünyaya örnek oldu. Türkiye'yi faizenflasyon sarmalından kurtaracak modelle birlikte, yatırım, istihdam ve büyüme adeta tavan yaptı. Pandemiye, savaşa ve enerji krizine rağmen Türkiye'nin ekonomik göstergeleri her geçen gün daha da iyiye gitmeye devam ediyor. İşgücü istatistikleri son 2 yılın en iyiseviyesine gelirken, 2022'nin ikinci çeyreğinde büyüme rakamları ise yüzde 7'yi aştı. Bununla beraber Türkiye'ye yatırım da yağdı. Borsa İstanbul son haftalarda başladığı ralli ile tarihinin en yüksek seviyelerini gördü. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, bu durum bazı odakları rahatsız etmeyi sürdürüyor. İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin ekonomik başarısından rahatsızlığını gözler önüne seren bir analiz kaleme aldı. Analizde, 'Erdoğan Türkiye'nin kasasını dolduruyor ama nasıl yapıyor bilmiyoruz.' ifadeleri kullanıldı.Financial Times, analizinde son on yılda küresel yatırımcıların Türkiye'den çıkış yaptığını iddia etti. Türk ekonomisindeki büyüme ve borsaya duyulan güvenin görmezden gelindiğiyazıda Türk Lirası'ndaki değer kaybının döviz rezervlerini olumsuz etkilediği yazıldı. Döviz rezervlerindeki açığın ise belirsiz para ile finanse edildiği iddia edildi. Analizde Türkiye'ye gelen yatırımlar kara para, kaçakçılık gibi şeylerle ilişkilendirilmeye çalışıldı. Yazının bir kısmında 'Gerçek şu ki, net hata noksan kalemini neyin harekete geçirdiğini bilmiyoruz Bu kalem gerçekte altın satışları döviz ve hizmet geçirdiğini bilmiyoruz. Bu kalem gerçekte, altın satışları, döviz ve hizmet ticaretinin yanlış kaydedilmesi veya kaçakçılık gibi pek çok şeyi yansıtıyor olabilir. Ancak büyük bir sermaye akışı olduğunu tahmin ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.Türkiye'nin Rusya ile kurduğu ilişkilerden de rahatsızlık duyduğu bilinen Batı, Avrupa'nın yaptırımları sonrası Rus yatırımlarının Türkiye'ye kaymasından duyduğu hazımsızlığı da analizde gözler önüne serdi. Analizde, Rus parasının Türkiye'ye gelmesinin 'Türk bankalarını mutlu' edeceği belirtildi.Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili değerlendirmesinde, 'Merkez Bankamızda dikkat ederseniz bir defa rezerv yükselmeye başladı. Bu tabii döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor. Bu konuyla ilgili de şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar' ifadelerini kullanmıştı.Financial Times'ın Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikalarını hedef alan analizini Türkiye içerisinde de fondaş medya adeta köpürtme yarışına girdi.Muhalefet tarafından fonlanan Sözcü ve Cumhuriyet gibi gazeteler, FT'nin baştan sona hazımsızlıkla dolu analizine sarılarak 'Türkiye'ye kaynağı belirsiz para nereden geliyor?', 'Türkiye'nin kasası nasıl doluyor?' gibi başlıkları manşetlerine taşıdı.