Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgasında yaralanan 13 kişiden 1'i öldü

Olay, 11 Eylül'de Bağlar ilçesi kırsal Yukarı Molla Ali Mahallesi Doluçanak mezrasında meydana geldi. Akraba 2 aile arasında daha önce 'kız isteme' yüzünden başlayan husumet nedeniyle akşam saatlerinde tartışma yaşandı. Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hamdin Doğan, İ.D., F.D., Y.D., H.D., B.D., M.D., D.D., A.D., D.D., S.D., B.D. ve M.D. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi, taraflar arasında yeni olay çıkma ihtimaline karşı köyün elektriği kontrollü olarak kesildi.Jandarmanın mezrada aldığı güvenlik önlemleri sürerken, yaralılardan Hamdin Doğan, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.