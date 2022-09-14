  • USD: 18,23 - 18,26
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacak. Türkiye'yi temsilen cenazede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacak
Ekleme: 14.09.2022 - 16:25 Güncelleme: 14.09.2022 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacak
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.

96 yaşında yaşamını yitiren Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

Üst düzey 500 yetkilinin gitmesi bekleniyor
Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılım için Rusya, Belarus ve Myanmar'a davet gönderilmedi, İran ise büyükelçi düzeyinde davet edildi.

Kraliçe'nin cenazesine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacak isimler arasında yer alıyor.

Türkiye'yi temsilen törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılım sağlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Soyer'e çok sert tepki! 'Haddini bilmez ahlaksız'
Özel halk otobüsü esnafından İBB'ye tepki
Yunanistan tarih verdi! Hazır olun!
Azerbaycan, 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki
RTÜK'ten Halk TV'ye ceza! 5 kez program durdurma cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacak
MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: Türk milleti soydaşlarının arkasındadır
E-ticaret kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP'nin TBMM'de yapılan oylamada 'kabul' oyu kullandığı ortaya çıktı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 'adalet ve insan hakları' konulu yayınının mağdurları Demirtaş ve Kavala oldu
İsviçreli Bakan'dan enerji krizine bir garip çözüm: Birlikte duş alın
Financial Times'ın Türkiye hazımsızlığı! FT ekonomideki başarıyı hedef aldı fondaş medya habere sarıldı
Mevlüt Çavuşoğlu ile Mehmet Nuri Ersoy, iç hat uçuşunda görüldü
Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabir Emre Kara hakkında beraat
Japon gazetesinden dikkat çeken analiz: Erdoğan'dan başka çareleri yok
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün oğlu uyuşturucu ile yakalandı
Komşuda 'Bir gece ansızın gelebiliriz' paniği: Orduları karşılaştıran Yunan kendini kandırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu yatırımları için kaynaklar verimli kullanılacak
Ukrayna'dan Moskova'yı kızdıracak Melitopol iddiası: Rus birliklerinin görüntüleri paylaşılıyor
Elon Musk'a şok: Hissedarlar satışı onayladı

Elon Musk'a şok: Hissedarlar satışı onayladı

Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı