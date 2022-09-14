CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 'adalet ve insan hakları' konulu yayınının mağdurları Demirtaş ve Kavala oldu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından 'Türkiye’nin insan hakları, mağduriyetler ve adalet gündemi' konulu bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, insan hakları ve adaletten söz ettiği yayınında 'adam kaçırma, gasp ve çek-senet' suçlarından tutuklanan Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve Gezi olayları finansörü Osman Kavala'nın mağdur olduğunu söyledi. Kürt kökenli vatandaşlar üzerinden provokasyona girişen Tanrıkulu, hükümeti hedef alarak "Kürtler, sadece son 5 yılda AK Parti iktidarı tarafından hem ekonomik hem de siyasi olarak son 40 yılın toplamı kadar eziyet gördü." dedi.

HDP eylemlerinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından 'Türkiye’nin insan hakları, mağduriyetler ve adalet gündemi' konulu bir yayın gerçekleştirdi. Tanrıkulu, insan haklarından ve adaletten söz ettiği yayınında 'adam kaçırma, gasp ve çek-senet' suçlarından tutuklanan Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'dan, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan ve Gezi olaylarını finanse ettiği ortaya çıkan Osman Kavala'dan söz etti."KUYTUL'U ZİYARETE GİDECEĞİM"Alpaslan Kuytul'u ziyaret edeceğini söyleyen Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:"Alpaslan Kuytul adil bir şekilde yargılanmıyor. Kendisini ziyaret etmeye gidemedim ama en yakın zamanda kendisini ziyaret edeceğim. Düşünebiliyor musunuz Adana'da tutuklandı Konya'ya götürüldü ailesine ve sevenlerine ceza olsun diye. Şu anda kendisi Patnos Cezaevinde. Böyle bir düzen olabilir mi? ""DEMİRTAŞ'IN YAKINLARI MAĞDUR OLUYOR"Kuytul'un ardından Selahattin Demirtaş'a da değinen Tanrıkulu, Demirtaş'ın yakınlarının cezaevi ziyaretlerinde mağdur olduğunu öne sürdü. Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı:"Bakın Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da gözaltına alındı mahkemesi Ankara'da kendisi Edirne'de. Eşi, yakınları, avukatları her hafta Diyarbakır'dan Edirne'ye gidiyor. Böyle bir zulüm düzenini tarih yazmadı. Kolektif bir mağduriyet var."KÜRT KÖKENLİ VATANDAŞLAR ÜZERİNDEN PROVOKASYONKonuşmasının devamında terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan diğer HDP'lilere değinen Tanrıkulu, hükümeti hedef aldı. Tutuklu HDP'lilerin terör örgütü PKK ile kurduğu yakın ilişkiden söz etmeyen CHP'li Tanrıkulu, hapiste olan isimlerin mağdur olduğunu öne sürdü. Tanrıkulu, "Kürtler, sadece son 5 yılda AK Parti iktidarı tarafından hem ekonomik hem de siyasi olarak son 40 yılın toplamı kadar eziyet gördü." dedi.