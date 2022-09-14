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Bakan Kasapoğlu, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu: Yeni bir rekora imza attık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık yurtlarına yapılan başvuruların birinci fazında yüzde 80'lik yerleştirme oranıyla yeni bir rekora imza attıklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu: Yeni bir rekora imza attık
Ekleme: 14.09.2022 - 20:54 Güncelleme: 14.09.2022 - 21:20 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kasapoğlu, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu: Yeni bir rekora imza attık
Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşan Kasapoğlu, bir gurur tablosuyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Heyecanlı ve mutlu bir gün yaşadıklarını vurgulayan Kasapoğlu, 'Temelinde inanç, adanmışlık, gayret olan bir tablo var. Bu tablonun en önünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın genç odaklı vizyonu var. Hizmet odaklı, eser odaklı siyaset anlayışı var. Sayın Cumhurbaşkanımız için son 21 yıllık hizmet serüvenimizde gençlerin özel bir yeri oldu. İşte bu yurtlar, Türkiye'nin dört bir yanında 800'den fazla yurt, 825 binden fazla kapasite bu anlayışın sonucu.' diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu: Yeni bir rekora imza attık

105 yeni yurt binasıyla güzel tabloyu taçlandırdıklarını anlatan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

'Durmayacağız, yorulmayacağız. Birileri algı yapacak, yalanlarla, iftiralarla siyaset yapmaya çalışacak. Biz onlara inat üretmeye, taş üstüne taş koymaya, bu güzide eserleri, bu millet için çoğaltmaya büyütmeye devam edeceğiz. Bu yıl, çok özel bir çalışma yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle rekor başvuru almamıza rağmen, yüzde 80'lik ilk faz yerleştirme oranıyla yeni bir rekora imza attık. 4 fazın sonunda bu güzel çatıların altında bu ülkenin birbirinden değerli pırıl pırıl gençleri, bu güzel mekanlarda ağırlamaya devam edeceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu yıl özellikle kırdığımız rekor, sizin ta başından beri büyük desteğiniz bizim en büyü gücümüz ilham kaynağımız oldu. Bir kez daha hem gençler hem de çalışma arkadaşlarım adına şükranlarımızı arz ediyorum.'

Bakan Kasapoğlu, birçok bakanlıktan da destek aldıklarını dile getirerek, 'Burada bir takım ruhu var, buradan bir birlikte çalışma, sinerji var. İçişleri Bakanımız burada, sağ olsun hem kendisi hem ekibi büyük bir gayret gösterdiler. Sanayi Bakanımız değişim altyapısıyla büyük destek verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve TOKİ'ye şükranlarımız sunuyorum.' şeklinde sözlerini tamamladı.
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