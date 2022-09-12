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Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ'cü 4 eski asker yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen ikisi FETÖ şüphelisi 2'si FETÖ sanığı 4 eski asker yakalandı.

Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ'cü 4 eski asker yakalandı
Ekleme: 12.09.2022 - 14:46 Güncelleme: 13.09.2022 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ'cü 4 eski asker yakalandı
Bodrum açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalıştığını fark etti.

Yüzerken taşıdıkları torbaları ile birlikte yakalanarak bota alınanların, meslekten ihraç edilen eski askerler M.Ö, S.G, EÖ. ve E.G. olduğu belirlendi.

Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ'cü 4 eski asker yakalandı


Yurt dışına kaçmaya çalışanlardan ikisinin terör örgütü üyeliği suçundan arandığı tespit edildi. Diğer iki kişinin ise aynı suçtan yargılanmaları devam ettiği için yurt dışına çıkış yasaklarının bulunduğu anlaşıldı.

Karaya çıkarılan 4 FETÖ şüphelisi, gözaltına alındı.


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