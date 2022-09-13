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WhatsApp'ta 12 yıllık çile sona eriyor: İşte o zulümden kurtaracak özellik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp hayat kurtaracak yeni özelliği için çalışmalara başladı. Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, yeni özelliği ile gruplardan sessiz sedasız ayrılmaya olanak sağlayacak. Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen şirketin getireceği bu özellik büyük beğeni topladı.

Ekleme: 13.09.2022 - 17:19 Güncelleme: 13.09.2022 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp'ta 12 yıllık çile sona eriyor: İşte o zulümden kurtaracak özellikPopüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp hayat kurtaracak yeni özelliği için çalışmalara başladı.

Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, yeni özelliği ile gruplardan sessiz sedasız ayrılmaya olanak sağlayacak. Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen şirketin getireceği bu özellik büyük beğeni topladı.

İlk olarak 24 Ocak 2009 yılında Kaliforniya'da kurulan ve daha sonra Facebook tarafından satın alınan WhatsApp dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olma unvanını elinde tutuyor. Aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarın üzerinde olan WhatsApp iş hayatından sosyal hayata kadar her alanda sıklıkla kullanılıyor.

WhatsApp'ın çıkmasıyla birlikte kullanıcıların canını sıkan ve zor duruma sokan yönlerden birisi de "gruplar" oldu. 2010 yılında kullanıma sunulan "Grup" özelliği ile her gün yüzlerce mesajın geldiği, sürekli bildirim gönderen bir uygulama haline gelen Whatsapp, bazı kullanıcıları bunaltmaya başladı.

13 YILLIK ÇİLE SONA ERİYOR

Meta, kullanıcıların daha özgürce hareket edebilmesi ve sessiz sedasız gruplardan ayrılabilmesi için WhatsApp için yeni bir özellik geliştirdi. Bu özellik, 13 yıl önce piyasaya sürülen uygulamada gruplardan tepki çekmeden, kimsenin haberi olmadan ayrılabilmeye olanak sağlayacak.

The Guardian gazetesinin aktardığı habere göre; New York'ta pazarlama direktörlüğü yapan 39 yaşındaki Danny Groner, "Muhtemelen bu konuda tarihin yanlış tarafındayım" diyor. Kuzenleri ve akrabalarının içerisinde bulunduğu 25 kişilik bir WhatsApp grubundan bahseden Groner, yıl dönümler, doğum günleri ve birçok özel günde yazılan binlerce mesajdan bıktığını ve 3 kez gruptan ayrıldığını söylüyor.

Her gruptan ayrıldığında kuzeninin tekrar onu gruba dahil ettiğini dile getiren Groner, "Eminim gruptaki insanlar bu durumun garip olduğunu düşünüyorlar. Ama benim, özel hayatımı ve sınırlarımı belirlemem gerekiyor" ifadelerine yer veriyor.

"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMEME HAKKI"

WhatsApp üzerinden sürekli olarak aldığı mesajlardan bıktığını dile getiren Groner, bütün bunlardan uzak bir yaşam sürmenin arzusunu dile getirdi. Filozof Gilles Deleuze'nin "Hiçbir şey söylememe hakkı"nı hatırlatan Groner, "Baskıcı güçler, insanların kendilerini ifade etmelerini engellemez, aksine onları kendilerini ifade etmeye zorlar. Söyleyecek bir şeyin olmaması ne büyük rahatlık. Çünkü ancak o zaman, düşünerek ve yalnızca söylemeye değecek bir şeylerin olduğu zaman konuşursun" diyor.

"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMEME HAKKI"

WhatsApp üzerinden sürekli olarak aldığı mesajlardan bıktığını dile getiren Groner, bütün bunlardan uzak bir yaşam sürmenin arzusunu dile getirdi. Filozof Gilles Deleuze'nin "Hiçbir şey söylememe hakkı"nı hatırlatan Groner, "Baskıcı güçler, insanların kendilerini ifade etmelerini engellemez, aksine onları kendilerini ifade etmeye zorlar. Söyleyecek bir şeyin olmaması ne büyük rahatlık. Çünkü ancak o zaman, düşünerek ve yalnızca söylemeye değecek bir şeylerin olduğu zaman konuşursun" diyor.

İNSANLARIN YALNIZLIĞINA ÇÖZÜM OLABİLİR

Dr. Tali Gazit, WhatsApp'ın ölçülü kullanıldığı taktirde insanları birbirine bağlamada olumlu bir rol oynayabileceğini hatırlatıyor. Gazit, "Dünya daha yalnız hale geldi ve sanal topluluklar insanların hissettiği yalnızlığa çözüm olabilir" diyor. Gazit konuyla ilgili, "Yeni bir bebeği olan annelerden oluşan bir WhatsApp grubunun üyesiyim. Onları şahsen tanımıyorum ama yeni annelik konusunu tartışıyoruz, ihtiyacım olduğunda bana destek oluyorlar ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bu harika. Sanal gruplar çok güçlü olabilir" ifadelerine yer veriyor.
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