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Türkiye'den Azerbaycan'a koşulsuz destek! Öz kardeşlerimizin yanındayız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ekleme: 13.09.2022 - 21:34 Güncelleme: 13.09.2022 - 21:57 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den Azerbaycan'a koşulsuz destek! Öz kardeşlerimizin yanındayız
Bakanlığın sosyal medya hesabından Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmayla ilgili açıklama yapıldı.

'Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız'

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız.'

Türkiye'den Azerbaycan'a koşulsuz destek! Öz kardeşlerimizin yanındayız
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Türkiye'den Azerbaycan'a koşulsuz destek! Öz kardeşlerimizin yanındayız
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