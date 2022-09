TOKİ başvuru şartları son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri belli oldu! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıkladı

TOKİ başvuru 2022 şartları belirlenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı yapıyor. Böylece 'TOKİ başvuru şartları, sosyal konut ve arsa satışı ne zaman başlayacak' sorusu yanıt buluyor.Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni başladı...Başkan Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:Aziz milletim, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hoşgeldiniz.Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyasının tanıtımı vesilesiyle bir aradayız. Vatandaşlara evlerin, arsaların iş yerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda 1 milyon 170 bin konut inşa ettik.Bilindiği gibi 2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik iki sosyal konut projesi başlatmıştık. Bu projelerle 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımzıın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik.BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYORBirazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.5 YILDA 500 BİN SOSYAL KONUTHedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.Böylece sosyal konut sayımızı 2 milyona çıkarmış olacağız. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini 'İlk Evim ve 'İlk İş yerim' olarak belirledik.Bu kampanya özel sektör yatırımlarında yol açacağı hareketlilikle değerlendirildiğinde ülkemizdeki konut sahibi sayısını artıracaktır. 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahil Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı konut projesidir.500 bin konut hedef sayısı hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, birçok ilimizin tamamına elşittir. 900 milyar liralık yatırım değeri demek.Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20'ye denk gelen 50 bin konut ayırıyoruz.Projemizdeki konutlarımızın yüzde 20'sine denk helen 50 bini ise gençlerimize tahsis ettik.608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlarımıza aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.BAKAN KURUM'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARCumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıyla başladı.Bakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:Bugün Elazığ, Malatya'da İzmir'de önce yaralaırnı saran, ardından da tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Milletine sevdalı liderimizin önderliğinde 85 milyon vatandaşının her birini sarıp sarmalayan güçlü bir Türkiye var. Bu başarıları maalesef hazmedemeyenler var.Onlar şerde biz hayırda yarışmaya devam ettik. 15 Temmuz'da onlar bu milletin bağımsızlığına kast etmiş, tankların önünden kaçarken biz bu millete 750 bininci yuvayı sunuyorduk.Son nefesimize kadar kökleri 1000 yıl gerilere uzanan bir geleceğin inşası için her türlü seferberliği yapmaya, bu milletin hizmetkarı olmaya aşkla, kararlılıkla devam edeceğiz. Bu dev hamlenin hayata geçmesinde destekleriyle her zaman yanımızda olan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, TOKİ, tüm mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.Yeni yuvalarımızın, bereketli dükkanlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı. TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Merakla beklenen projenin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'te açıklayacak.TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? UCUZ ARSA SATIŞI VE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYORTOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.TOKİ sosyal konut projesine başvurular için bir haneden tek başvuru alınabilecek.TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE GENÇLER, EMEKLİLER, ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ÖNCELİKLİ OLACAKYeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.İSTANBUL İÇİN AYLIK 16 BİN LİRA YURT GENELİNDE İSE EN FAZLA 14 BİN LİRA ŞARTIŞehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.TOKİ Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak | VideoTOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması planlanıyor. Buna göre İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak.240 AYA KADAR TAKSİT İMKANIKonutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEKTOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.ARSA KAMPANYASINA ARSASI OLAN BAŞVURAMAYACAKProje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Yoksul ve dar gelirli olmak,Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.İŞ YERLERİ İÇİN BAŞVURU BEDELİ 2 BİN LİRA OLACAKTOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, 'Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri' için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.OFİSLERİN DE DAİREYE DÖNÜŞMESİ GÜNDEMDEİkinci adımda, Emlak Konut öncülüğünde, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak. İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek.