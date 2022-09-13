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TOKİ Başkanı bütün detayları anlattı! Yerine getirmediğimiz tek bir proje yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Herkesin heyecanla beklediği projenin detaylarını TOKİ Başkanı Ömer Bulut davet edildiği programda anlattı. Bulut, "Doğru sonuç için güçlü irade ortaya koymanız lazım. TOKİ'nin bugüne kadar yerine getiremediği bir söz yok." açıklamalarında bulundu.

TOKİ Başkanı bütün detayları anlattı! Yerine getirmediğimiz tek bir proje yok
Ekleme: 13.09.2022 - 22:29 Güncelleme: 13.09.2022 - 22:42 / Editör: Ozge Selin
TOKİ Başkanı bütün detayları anlattı! Yerine getirmediğimiz tek bir proje yok
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TRT Haber'de Cengizhan Cevahiroğlu'nun konuğu oldu. Vatandaşların merakla beklediği büyük projenin detaylarını anlatan Bulut, Toki'nin bu zamana kadar yerine getirmediği tek bir projenin olmadığının altını çizdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştireceğini açıkladı.

İşte Bulut'un açıklamalarından satır başları:

Yapılabilecek bir hedef. Yapılamayacak görevleri Cumhurbaşkanımız bize vermez. Yapımıyla ilgili bir endişemiz yok. TOKİ bugüne kadar 5 bine yakın işyeri teslim etmiş durumda. cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde olacak.

Birçok noktada devam eden inşaatlarımız var. 10 bine yakını devam ediyor, 5 bininin ihalesini yaptık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlandık ve bazı avantajları var. Tuzla'da ve Kanal İstanbul'a yakın bir alanlar var. Başakşehir'de askeriyenin bir alanı var. 50 bin konutu yapacak alan var.

KONUTLARI KİM YAPACAK?

TOKİ'nin bir algısı var. Son yıllardaki projelerimizde tek tip değil de çeşitlendirerek projeler yapıyoruz. Birçok mimarla çalışıyoruz. Bu sebeple firmalarımız var onlarla çalışıyoruz. Burada da bir kısmını projelendirmiş durumdayız. Biz niteliği artırırken, niceliği azaltmadık. 40 binken biz 100 bine çıkardık.

TOKİ 800 şantiyede 400 değişik firmayla devam ettiriyor. 1500 şantiye olacak. Biz kontrolünü yapıyoruz dersek doğru olmaz. Müşavir firmalarla denetimleri onlara yaptırıyoruz.

'BU KONUTLARDA TEREDDÜT ETMEDEN OTURURUM'

Hiç tereddüt etmeden otururum. Konut alanlarımız uyuma mekanı olsun istemiyoruz. Yaşam alanı olsun istiyoruz.

'TOKİ'NİN YERİNE GETİRMEDİĞİ BİR SÖZ YOK'

Doğru sonuç için güçlü irade ortaya koymanız lazım. TOKİ'nin bugüne kadar yerine getiremediği bir söz yok.

TOKİ Başkanı bütün detayları anlattı! Yerine getirmediğimiz tek bir proje yok

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. e-devlet kullanamayan vatandaşlarımız, banka üzerinden de başvurabilecek. Başvuru başlamadan sitelerimiz çöktü. e-devlet'ten 'Başvurular için TC kimlik numarası son rakamına göre düzenleme yapalım' diye öneri geldi. Ekim ayı sonuna kadar rahatlıkla başvuru yapılabilir. Endişe etmesinler. İlk gün başvurmayla son gün başvurma arasında bir fark yok.

ÜZERİNDE TAPU OLANLAR EV ALABİLECEK Mİ?

Konutu yoksa konut alabilir. Evi olmaması önemli. Eşinin de olmayacak. 18 yaşından küçük üzerinde bir evi varsa anne babası da başvuramayacak. Oradaki olay şu, başını sokabileceğin bir evin varsa başvuramazsın. Tapu kayıtlarının incelenmesi lazım. Cumhurbaşkanımız da vurguladı, denetimi sıkı yapıyoruz daha da sıkı yapacağız.
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