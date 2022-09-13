TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'a sert tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ege ve Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak "Komşu ülke Yunanistan’ın son dönemde adalar denizi ve Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandıran söylemleri ve kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Yunanistan’ın Adalar Denizi’ni bir Yunan gölüne çevirmek istemesi kabul edemeyeceğimiz bir durumdur." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın son zamanlarda Ege Denizi'ndeki taciz ve eylemlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yaşananların güvenlik tehdidine döndüğünü belirten Şentop, 'Komşu ülke Yunanistan'ın son dönemde adalar denizi ve Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran söylemleri ve kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Yunanistan'ın Adalar Denizi'ni bir Yunan gölüne çevirmek istemesi kabul edemeyeceğimiz bir durumdur.' dedi.
Ayrıntılar geliyor...