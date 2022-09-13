Son dakika: Bakan Soylu İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü

Bakanlıktan, Soylu ve Lamorgese arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin, 'Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Luciana Lamorgese arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konuları değerlendirildi' denildi.