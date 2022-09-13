Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım Safitürk Hakk'a yürüdü
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk vefat etti. Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz. Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin." dedi.
Mardin Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen Kaymakam Muhammet Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti.
Safitürk'ün Arifiye ilçesinde yaşadığı evde hayatını kaybettiği öğrenildi.
BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI
Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Asım Safitürk Hocamız, Şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti... Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz... Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin.' dedi.
Safitürk'ün Arifiye ilçesinde yaşadığı evde hayatını kaybettiği öğrenildi.
BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI
Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Asım Safitürk Hocamız, Şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti... Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz... Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin.' dedi.