Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım Safitürk Hakk'a yürüdü

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk vefat etti. Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz. Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin." dedi.