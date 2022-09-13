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Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım Safitürk Hakk'a yürüdü

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk vefat etti. Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz. Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin." dedi.

Ekleme: 13.09.2022 - 21:21 Güncelleme: 13.09.2022 - 21:30 / Editör: Ozge Selin
Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım Safitürk Hakk'a yürüdüMardin Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen Kaymakam Muhammet Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti.

Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım Safitürk Hakk'a yürüdü

Safitürk'ün Arifiye ilçesinde yaşadığı evde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım Safitürk Hakk'a yürüdü

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Asım Safitürk Hocamız, Şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti... Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz... Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin.' dedi.

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