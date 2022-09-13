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Miçotakis yine şikayet etti: Yunan tacizine Macron kalkan oldu! 'Gece geleceklerini söyleyenler...'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ile artan gerilim, Türk jetlerinin S-300 ile taciz edilmesi le tırmanmıştı. İki ülke arasında tansiyon giderek artarken Yunanistan yine Türkiye'yi şikayet etme yolunu seçti. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşen Miçotakis skandal sözlere imza atarken Macron Yunaistan'a destek oldu...

Miçotakis yine şikayet etti: Yunan tacizine Macron kalkan oldu! 'Gece geleceklerini söyleyenler...'
Ekleme: 13.09.2022 - 10:04 Güncelleme: 13.09.2022 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Miçotakis yine şikayet etti: Yunan tacizine Macron kalkan oldu! 'Gece geleceklerini söyleyenler...'
Yunanistan provokasyonlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Türk F-163larının taciz edilmesi ile tansiyon iyice yükselirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yine bir skandala imza attı. Türkiye'yi şikayet etmek için Fransa'nın yolunu tutan Miçotakis, skandal sözlere imza attı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macrın ise adeta Yunanistan'a kalkan oldu.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le ikili görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Miçotakis'i Paris'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ikili ilişkileri, Avrupa Birliği'nin (AB) takvimini, jeopolitik bağlamı ve enerji meselesini ele alacaklarını belirtti.

Fransa'nın yaz aylarında karşı karşıya kaldığı orman yangınlarıyla mücadelede Yunanistan'ın desteğinden ötürü teşekkür eden Macron, bu dayanışmayı unutmayacaklarını söyledi.

SAVUNMA ANLAŞMASINA VURGU

Macron, geçen yıl Fransa ve Yunanistan arasında savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklığa ilişkin varılan anlaşmaya atıfta bulunarak, bu ortaklığı yaşatarak AB'nin egemenliği ve ortak çıkar bölgelerinin güvenliği, istikrar ve refahı için çalıştıklarını savundu.

Miçotakis yine şikayet etti: Yunan tacizine Macron kalkan oldu! 'Gece geleceklerini söyleyenler...'
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Miçotakis yine şikayet etti: Yunan tacizine Macron kalkan oldu! 'Gece geleceklerini söyleyenler...'
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