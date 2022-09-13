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MGM'den 11 ile uyarı! Sonbahar kendini gösterdi! O ili sel basacak! 13,14, 15 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. 13 Eylül itibariyle kuvvetli yağış beklenirken vatandaşlar tedbirli olmak adına konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki Bu hafta hava nasıl olacak? Bugün yağış var mı? Yarın yağış var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

Ekleme: 13.09.2022 - 11:56 Güncelleme: 13.09.2022 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
MGM'den 11 ile uyarı! Sonbahar kendini gösterdi! O ili sel basacak! 13,14, 15 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

RİZE VALİLİĞİNDEN SEL UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarının ardından Rize Valiliği, sağanak yağışın beklendiği bölge için resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 'Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun ve çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli, metrekareye 30-60 kilogram, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, metrekareye 60-90 kilogram olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' ifadelerine yer verildi.

12-18 EYLÜL BU HAFTA YAĞIŞ VAR MI?

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı bölgelerden başlayarak yağışla birlikte azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği, ancak Perşembe gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

DOĞU AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

13 EYLÜL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
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