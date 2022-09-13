Meral Akşener'den Tunç Soyer'e tepki: Daha sağ duyulu olmasında fayda var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Osmanlı'yı hedef alan "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi." sözlerine tepki gösterdi. Akşener, katıldığı canlı yayında, "Bizim cenahın yani Millet İttifakı'nı oluşturan yöneticilerinin hepsinin daha sağ duyulu olmasında fayda var." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Osmanlı'yı hedef alan '100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi.' sözlerine tepki gösterdi.Katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlayan Akşener, Soyer'in açıklamaları için 'Bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum.Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür hüküm cümleleri halkı rahatsız eder, dolayısıyla gerek yoktu. Bizim cenahın yani Millet İttifakı'nı oluşturan yöneticilerinin hepsinin daha sağ duyulu olmasında fayda var.' dedi.