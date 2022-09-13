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Kılıçdaroğlu'nun 'Hazırım' çıkışına Akşener'den cevap: Herkes hazır!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen 'Kılıçdaroğlu' sorusuna 'aday olarak benimsemediği' imasıyla yine kaçamak cevaplar verdi. CHP Genel Başkanı'nın "Hazırım" açıklaması sorulan Akşener "Herkes hazır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Hazırım' çıkışına Akşener'den cevap: Herkes hazır!
Ekleme: 13.09.2022 - 15:41 Güncelleme: 13.09.2022 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun 'Hazırım' çıkışına Akşener'den cevap: Herkes hazır!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı ve Millet İttifakı'nın geleceği hakkında Kılıçdaroğlu'na vize vermediklerini bir kez daha ima etti. Aday tanımlaması yapmaya devam eden Akşener Kılıçdaroğlu ismini anmadı. "Hâlâ tek adaylığa gidilmeli gerektiğini düşünüyorum. Kazanacak bir aday. Parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini vurgulayacak bir adam. Devlet tecrübesi olan bir adayımız olacak. Millet İttifakı'nın adayı olacak" şeklinde konuşan Akşener özellikle Kılıçdaroğlu ile alakalı soru gelince de kaçamak ancak önemli mesajlar içeren bir cevap verdi.

"KILIÇDAROĞLU KAZANACAK BİR ADAY MIDIR?" SORUSUNA EVET DİYEMEDİ

CHP'nin 6'lı masadaki büyük ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Akşener çıktığı canlı yayında "Sizce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna karşılık "Ama şimdi bu çok iyi bir soru olmadı" dedi. Gülümsemekle yetinen Akşener "Ben henüz bilmiyorum" dedi.

"HERKES HAZIR"

Hemen ardından sunucudan gelen "Kendisi 'hazırım' dedi" ifadesine karşılık olarak da Akşener "Herkes hazır. Yani Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam. Herkes hazır. Orada bir sorun yok. Ben hariç herkes hazır. Gerçekten biz bunu konuşacağız" ifadelerini kullandı.

"TEHLİKEYE ATMAMAMIZ GEREKİYOR"

Kılıçdaroğlu konusuna ek olarak İYİ Parti Genel Başkanı "Tehlikeye atamayız. Onu söylemek istiyorum. 2018'deki heyecanı, telaşı yapmamamız gerekiyor. Akıllı mantıklı olmamız lazım" dedi.
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