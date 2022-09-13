Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Muharebesi gafı

CHP farklı kentlerde grup toplantılarına devam ediyor.Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kapsamda bugün Sakarya'daydı.Şehirde farklı kesimlerin temsilcileriyle temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, toplantı için Atatürk Kapalı Spor Salonu'na geldi.CHP Lideri Kılıçdaroğlu burada katılımcılara hitap etti.Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi.Kılıçdaroğlu'nun bu gafı sosyal medyada dalga konusu oldu.