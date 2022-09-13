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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Muharebesi gafı

Kemal Kılıçdaroğlu, Sakaryalılara yaptığı konuşmada, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Muharebesi gafı
Ekleme: 13.09.2022 - 16:51 Güncelleme: 13.09.2022 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Muharebesi gafı
CHP farklı kentlerde grup toplantılarına devam ediyor.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kapsamda bugün Sakarya'daydı.

Şehirde farklı kesimlerin temsilcileriyle temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, toplantı için Atatürk Kapalı Spor Salonu'na geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu burada katılımcılara hitap etti.

Savaşın Ankara ilçelerinde geçtiğini unuttu
Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun bu gafı sosyal medyada dalga konusu oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Muharebesi gafı
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