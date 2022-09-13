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İzmir Şehir Hastanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı

İnşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan İzmir Şehir Hastanesinin ekim ayında bitirilmesi, 2023 şubat ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmet vermeye başlaması planlanıyor. 628 bin metrekare kapalı alan ve 120 bin metrekare oturum alanına sahip olacak bina, Ege Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin dördüncü büyük hastanesi olacak.

Ekleme: 13.09.2022 - 13:53 Güncelleme: 13.09.2022 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
İzmir Şehir Hastanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı
İzmir'de yatırım tutarı toplam 1 milyar 638 milyon lira olan şehir hastanesinde sona yaklaşıldı...

Bayraklı ilçesinde yer alan, 2013 yılında temeli atılıp 2016'da çalışmalara başlanan hastane inşaatının ekim ayında müteahhit firma tarafından bitirilmesi planlanıyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 628 bin metrekare kapalı alan ve 120 bin metrekare oturum alanına sahip olacak hastanedeki çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Nasır açıklamalarında, “Hastanemizin inşaat çalışmaları neredeyse bitmiş durumda. Ekim ayı sonunda müteahhit firma teslim etmiş olacak. Tabii ki hastaneler diğer kurumlar gibi değildir. Personelin adaptasyonu, eğitimi ve makinelerin kurulması için de yaklaşık 4 aylık bir süreç gerekiyor. İnşallah ekim ayında hastanemiz teslim alınacak. Şubat ayında ise inşallah Cumhurbaşkanımız tarafından açılış yapılacak.” dedi.

İzmir Şehir Hastanesi'nin araştırma ve geliştirme hastanesi olarak düşünüldüğünün kaydeden Nasır, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

“Hastanemiz, vatandaşlarımıza bütün alanlarda hizmet verebilecek durumda olacak. Bütün birimlerin olduğu, her şeyin ince detayına kadar düşünüldüğü, son teknoloji ile donatılmış, yüksek kapasitede akademisyen hocalarımızın olacağı hastanemizde inşallah çok güzel hizmetler vereceğiz.

Bölgenin geleceğe yönelik ulaşım projeksiyonunda ikinci çevreyolumuz da Menemen-Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere Viyadüğü'nden başlayacak, Doğançay Mezarlığı ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin kuzey istikametinden geçecek. Pınarbaşı Ambarlar semtine kadar olan projenin çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Bu proje de 2023 yılında ihale aşamasına getirilecektir.

Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamı, koronavirüs salgını döneminde çok daha iyi anlaşıldı. Pandemi döneminde sağlıkta geldiğimiz noktaya bütün dünya şahit oldu.

İzmir Şehir Hastanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı

İzmir Şehir Hastanemiz; Ege Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin dördüncü büyük hastanesi olacak. İlk etapta 5 bin sağlık personeli, 2 bin çalışan ile hizmete başlanacak. Hasta ve refakatçiler ile birlikte günde 75 bin kişiye hizmet vereceğiz.'

İzmir Şehir Hastanesi, 628 bin metrekare kapalı alan ve 120 bin metrekare oturum alanına sahip olacak. 367 yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 60 yatak kapasitesi, 54 ameliyathane, 456 poliklinik odası ile hizmet verecek olan hastanede, 300 yataklı 85 bin metrekarelik fizik tedavi hastanesi, 100 yataklı 25 bin metrekarelik yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi yer alacak.

İzmir Şehir Hastanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı

Hastanede 4 bin 828 araç kapasiteli 20 bin metrekarelik açık otopark ve 165 bin metrekarelik kapalı otopark alanları da bulunacak. Bunun yanında 2 heliport sahası da yer alacak.

Hastanede tıbbi hizmetlerin yanı sıra bir adet 480 kişilik, bir adet 100 kişilik konferans salonu ve 15-20 kişilik 105 adet toplantı odası planlandı. Çoğunluğu tek kişilik odalardan oluşan hastanede en fazla iki kişilik odalar bulunacak.

Son deprem yönetmeliğine göre yapılan hastanede bin 301 de deprem izolatörü yer alıyor.

İzmir Şehir Hastanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı
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İzmir Şehir Hastanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı
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