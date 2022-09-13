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İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! 'CHP'yle ittifak olmak avantajlı değil'

İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilime bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Tatlıoğlu, "Yeni seçim kanununa göre ittifak yapmak mümkün değil. Yani ittifak kanunu iptal olduğu için tekrar böyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Tatlıoğlu'nun "CHP'yle ittifak olmak avantajlı değil" sözleri ise dikkat çekti.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! 'CHP'yle ittifak olmak avantajlı değil'
Ekleme: 13.09.2022 - 22:02 Güncelleme: 13.09.2022 - 22:10 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! 'CHP'yle ittifak olmak avantajlı değil'
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu,Yavuz Oğhan'la BiDeBunuİzle yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tatlıoğlu'nun 'CHP'yle beraber olmak avantajlı değil' dedi.

Tatlıoğlu, 'Biz 2018'den itibaren CHP'yle ittifak yaptık. Önümüzdeki seçimde yeni seçim kanununa göre böyle bir ittifak yapmak mümkün değil. Yani ittifak kanunu iptal olduğu için tekrar böyle bir durum söz konusu değil.' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! 'CHP'yle ittifak olmak avantajlı değil'

'CHP'yle ittifak olmak avantajlı değil'

CHP ile ittifak olmanın avantajlı olmadığını belirten Tatlıoğlu ,'2018 seçimlerinde 23 milletvekili CHP, 4 milletvekili de biz, ittifak halinde girdiğimiz için ilaveten milletvekili çıkardık. Bu kanun değişti artık ittifak olarak girmenin bir avantajı yok. Bu seçim gündeme geldiğinde tekrar konuşulacak bir konu. Demokrasiyle ilgili alanın genişletilmesiyle ilgili işbirliğimiz sürmektedir ve bir Millet İttifakı paydaşlığı söz konusudur. Bu ittifak Başkanlık Sistemi'ne karşı Parlamenter Sisteme ulaşmayı hedeflemektedir. Millet İttifakı'nın temel misyon Türkiye'yi parlamenter sisteme kavuşturmaktır. Ortak cumhurbaşkanlığı adaylığı hedefimiz, seçim güvenliği çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda ittifak devam ediyor' diye ekledi.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! 'CHP'yle ittifak olmak avantajlı değil'
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