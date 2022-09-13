İstanbul'da dehşete düşüren görüntü: Devrilen iş makinesi alt geçide düştü
Fatih'te çalışma yaparken rayların üzerinde devrilen iş makinesi, rayların çökmesiyle alt geçide düştü. Şans eseri o sırada alt geçitten araç ya da yaya geçmemesi olası faciayı önledi
Olay, sabah 09.00 sıralarında Fatih Yenikapı'da meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde çalışma yapan iş makinesi rayların üstüne devrildi.
Rayların bulunduğu zeminin çökmesiyle birlikte iş makinesi alt geçide düştü.
Şans eseri o sırada alt geçitten araç ya da yayanın geçmemesi olası facianın önüne geçti.
İş makinesi operatörü ise olaydan yara almadan kurtuldu. Daha sonra iş makinesi vinç yardımıyla düştüğü yerden çekildi.
Edinilen bilgilere göre, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde çalışma yapan iş makinesi rayların üstüne devrildi.
Rayların bulunduğu zeminin çökmesiyle birlikte iş makinesi alt geçide düştü.
Şans eseri o sırada alt geçitten araç ya da yayanın geçmemesi olası facianın önüne geçti.
İş makinesi operatörü ise olaydan yara almadan kurtuldu. Daha sonra iş makinesi vinç yardımıyla düştüğü yerden çekildi.