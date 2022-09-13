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Hayalet SİHA geliyor: Bayraktar TB4 basına sızdı

Ukrayna medyasının paylaştığı fotoğraf, Baykar'ın TB2 sonrası TB4 modeli üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Ukrayna'da kurulacak fabrikada üretilmesi beklenen Bayraktar TB4, radarda bıraktığı küçük izlerle 'hayalet' sınıfında olacak.

Hayalet SİHA geliyor: Bayraktar TB4 basına sızdı
Ekleme: 13.09.2022 - 11:51 Güncelleme: 13.09.2022 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Hayalet SİHA geliyor: Bayraktar TB4 basına sızdı
Dünyada 20'den fazla ülke tarafından satın alınan Bayraktar TB2 yakında radarlar tarafından 'görülemez' hale gelecek.

Baykar şirketinin 'Hayalet SİHA' olarak tanımlanan yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Ukrayna'da üretim yapmaya hazırlanan ve bu amaçla bir fabrika kurma aşamasında olan şirket, Bayraktar TB4 adında yeni model silahlı insansız hava aracını üretecek.

TB4 tasarımının hazır olduğuna ilişkin iddia Ukrayna medyasından geldi.

Hayalet SİHA geliyor: Bayraktar TB4 basına sızdı

Savunma haberleriyle bilinen Kiev merkezli Defence Express'in bildirdiğine göre, Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerin sahibi olduğu Baykar şirketi, radarda zaten çok düşük bir görünürlüğe sahip TB2'nin hayalet versiyonunu geliştirdi.

Defence Express, 'Bayraktar TB4' adı verilen bu SİHA için bir de görsel yayınladı.

TB4 tasarımına ait olduğu belirtilen aracın Bayraktar TB2'den daha basık ve ince olduğu görülüyor.

Ukraynalı yayın kuruluşuna göre Baykar şirketi, bu ülkede hayata geçecek fabrikada söz konusu SİHA'yı üretecek.

Hayalet SİHA geliyor: Bayraktar TB4 basına sızdı

Baykar'ın yeni tip SİHA'sı, Ukrayna'ya kurulacak tesisin animasyon görüntülerine yansıdı.

Üretime Ukrayna şirketlerin ürünleri de azami ölçüde dahil edilecek.

'HAYALET' ÖZELLİĞİ

Bayraktar TB4'ün, TB2 versiyonundan geliştirildiği bildirilirken yeni versiyonun radarlar tarafından görülemez hale geleceği bilgisi paylaşıldı. Bayraktar TB4, bu nedenle 'hayalet SİHA' olarak anılmaya başladı.

Üst ve alttan basık, oldukça ince ölçekteki TB4'ün radar kesit alanında TB2'den çok daha düşük iz bırakacağı, bunun da yeni model SİHA'yı 'hayalet' sınıfına sokacağı sanılıyor.

Şimdiye dek 20'den fazla ülkeye satılan ve 350'ye yakın sayıda üretilen TB2 zaten oldukça küçük bir 'radar kesit alanı'na (RKA) sahip durumda.

Yani radarlarda tespiti şu an bile hayli zor. Durum böyleyken, yeni tasarım TB4'ün hava savunma sistemlerinin işini daha da zorlaştırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Hayalet SİHA geliyor: Bayraktar TB4 basına sızdı
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