Göçükte toprak altından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı

Hicret Mahallesi Protokol Kavşağı'ndaki altyapı çalışması sırasında öğleden sonra göçük oldu. Göçükte, işçilerden Sabri Uğur toprak altında kaldı. Mesai arkadaşları, Uğur'u çıkarmak için çalışma başlatırken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin iş makinesiyle yaptığı çalışmayla Sabri Uğur, göçükten çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Sabri Uğur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.