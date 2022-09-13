  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,51 - 18,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması! PKK'lı teröristleri iade edecekler mi?

Birkaç ay önce NATO'ya girme talebi nedeniyle Türkiye ile masaya oturarak, Türkiye'nin taleplerini kabul eden Finlandiya'nın başbakanı Sanna Marin'den yeni açıklamalar geldi. Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduklarını dile getiren Marin, PKK'lı terörirstlerin iadesinin hükümetin değil yargının elinde olduğunu ifade etti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması! PKK'lı teröristleri iade edecekler mi?
Ekleme: 13.09.2022 - 17:30 Güncelleme: 13.09.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması! PKK'lı teröristleri iade edecekler mi?
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyeliği başvurusu sonrasında Türkiye'nin gündeme getirdiği endişelerle ilgili Türk yetkililerle sık sık görüştüklerini ve birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Marin, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı konuşmadan sonra AP Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısı düzenledi.


Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu ve Türkiye ile ilişkileri hakkındaki bir soru üzerine, şu anda başvuruyla ilgili NATO üyesi ülkelerdeki onay süreçlerinin devam ettiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Onay sürecinin tüm NATO ülkelerinde mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemesini istiyoruz. Tabii Türkiye ile sık sık gündeme getirdikleri konuları görüşüyoruz ve üzerinde mutabık kaldığımız zeminde çalışıyoruz. Şu anda bir onay sürecinin ortasındayız ve olmayan sorunlar hakkında spekülasyon yapmak istemem."

Finlandiya'nın terör örgütü PKK ile ilişkili kişileri sınır dışı etmesine yönelik talep alıp almadıkları sorulan Marin, şu karşılığı verdi:

"Finlandiya için hukukun üstünlüğü çok önem taşımaktadır. Bu önem verdiğimiz bir değerdir. Bunlar siyasi kararlar değildir. Finlandiya'dan birilerinin sınır dışı edilip edilmemesini hükümette tartışmıyoruz. Bunlar siyasetçilerin vereceği kararlar değildir. Bu tür kararları kamu görevlileri ve yargı kurumları verir."

Marin, AP Genel Kuruluna hitabında da Avrupa'nın Ukrayna'daki savaş, enerji piyasasındaki istikrarsızlık, enflasyon artışları, kuraklık ve yangınla kendini gösteren iklim değişikliği nedeniyle olağanüstü zamanlardan geçtiğini vurguladı. Marin, "Putin savaşı kaybedecek. Ukrayna, bizim desteğimizle kazanacak." ifadesini kullandı.


Ülkesinin Rus gazına büyük oranda bağımlı olmadığını, enerji çeşitliliğini sağladığını ancak AB düzeyinde çözümler gerektiğini ifade eden Marin, "Yaptırımlar sıradan Rus vatandaşının günlük hayatını etkileyecek düzeyde olmalı." dedi.

Marin, savaşın savunma sanayisi ve enerji bağımsızlığının önemini gözler önüne serdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İtiraf etmeliyiz ki Rusya'ya karşı çok naif bir tavır benimsedik ve beklentilerimizi Rusya'nın işleyişine dayandırdık. Sovyet yönetimi altında yaşamış Baltık'taki ve Polonyalı dostlarımızı dinlememiz gerekirdi."
Ermenistan Azerbaycan ordusunun mevzilerine top ateşi açtı!
Ege'de Yunanistan zulmü! Türk karasularına itilen 2'si bebek 6 göçmen hayatını kaybetti!
Kremlin: Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu istişare edilecek
Google'a 25 milyar avroluk tazminat davası...
AB ülkeleri, enerji krizini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak
Bakan Soylu açıkladı! Geçen yıla göre kaza yerindeki can kaybı 68 kişi azaldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Muharebesi gafı
CHP'li İmamoğlu gözünü vatandaşın cebine dikti! BB’den suya fahiş zam
Kılıçdaroğlu'nun 'Hazırım' çıkışına Akşener'den cevap: Herkes hazır!
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması! PKK'lı teröristleri iade edecekler mi?
Almanya’da enflasyon son 50 yılın zirvesinde
İzmir'de Karadeniz fıkrası gibi olay! Belediyeye bağlı şirketten 76 liralık lor ihalesi
TOKİ başvuru şartları son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri belli oldu! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıkladı
Batı Trakya'da ırkçı saldırının boyutu kan dondurdu: ''Pis Türk bir dahaki sefere seni öldüreceğiz'
İzmir Şehir Hastanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı
ABD'li senatör Yunan medyasına konuştu! F-16'ların Suriye'de kullanılmayacağından emin olmalıyız...
Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu ile ilgili 7 milyar TL'lik yeni ihale iddiası
Ankara'da Yavaş'ın 'SU' zulmüne Cumhur İttifakı 'DUR' dedi
Meral Akşener'den Tunç Soyer'e tepki: Daha sağ duyulu olmasında fayda var
Fahrettin Altun: Diyarbakır Anneleri küresel güçleri ve maşasını yenecek
Sosyal konut projesinde kime ne kadar kontenjan ayrıldı?

Sosyal konut projesinde kime ne kadar kontenjan ayrıldı?

MGM'den 11 ile uyarı! Sonbahar kendini gösterdi! O ili sel basacak! 13,14, 15 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

MGM'den 11 ile uyarı! Sonbahar kendini gösterdi! O ili sel basacak! 13,14, 15 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

Çocukları görme yetisini kaybetmeden önce tüm dünyayı geziyorlar

Çocukları görme yetisini kaybetmeden önce tüm dünyayı geziyorlar

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi