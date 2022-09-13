Fethiye’de yaşlı kadın sulama kanalında ölü bulundu

Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanaldan çıkartılan cesedin, 78 yaşındaki Fettahna İlden olduğu tespit edildi.İlden'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.