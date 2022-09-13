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Fahrettin Altun: Diyarbakır Anneleri küresel güçleri ve maşasını yenecek

Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır Anneleri programında konuşma gerçekleştiren Fahrettin Altun, "Kimi siyasetçilerin 40 yıldır kanımızı emen terör örgütlerine karşı milli bir duruşları yok" dedi.

Fahrettin Altun: Diyarbakır Anneleri küresel güçleri ve maşasını yenecek
Ekleme: 13.09.2022 - 12:27 Güncelleme: 13.09.2022 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Altun: Diyarbakır Anneleri küresel güçleri ve maşasını yenecek
Bin 107 gündür direnişlerini sürdüren Diyarbakır Annelerinin evlatlarına kavuşmak için gerçekleştirdikleri eylemi ele almak amacıyla “Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır Anneleri' programı düzenlendi.

Programa katılarak önemli açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Kimi siyasetçilerin 40 yıldır kanımızı emen terör örgütlerine karşı milli bir duruşları yok. Nasıl olur da bu anneleri görmezden gelirsiniz?' dedi.

'Her türlü desteği vermemiz gerekiyor'
Fahrettin Altun'un konuşmasından satır başları:

'Diyarbakır annelerini, evlatları için nöbet tutan aileleri yalnız bırakmamalı, onların sesini büyütmeliyiz. Emin olun onlar başardıkça ve sonuç alıp evlatlarına kavuştukça Türkiye'ye ayak bağı olan bu lanet terör örgütü mensupları ve onların siyasal uzantıları deliye dönecek.

Bu ailelerin direnişini doğru anlamamız ve bunun için gerekeni yapmamız son derece mühimdir. Dünyada eşine az rastlanır bir mücadele veren ailelerimizi yalnız bırakmamamız ve verebileceğimiz her türlü desteği vermemiz gerekiyor.

'37 aile evladına kavuştu'
Yüzlerce ailenin katıldığı evlat nöbetinde bugüne kadar 37 aile evladına kavuştu. Bu kavuşmaları, hiç kuşkusuz bu ailelerin iradesi, sabrı ve evlatlarına duydukları hasret sağladı.

Kimi siyasetçilerin 40 yıldır kanımızı emen terör örgütlerine karşı milli bir duruşları yok. Nasıl olur da bu anneleri görmezden gelirsiniz?'
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