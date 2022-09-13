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Demirtaş'tan Gürsel Tekin'e destek İYİ Parti'ye aba altından sopa

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in seçimi kazanmaları halinde HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıklamasının ardından yaşanan gerginlik büyüyor. HDP ile İYİ Parti arasındaki gerilim sürerken terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Gürsel Tekin'e destek olan Demirtaş, İYİ Parti'ye ise tepki göstererek "Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum." açıklamasında bulundu. Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini açıkladı.

Demirtaş'tan Gürsel Tekin'e destek İYİ Parti'ye aba altından sopa
Ekleme: 13.09.2022 - 11:24 Güncelleme: 13.09.2022 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Demirtaş'tan Gürsel Tekin'e destek İYİ Parti'ye aba altından sopa
CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından başlayan tartışmaya terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı. Dermirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'HDP bizim olduğumuz masada olamaz, onların olduğu masada biz olmayız' açıklamasına şu sözlerle tepki gösterdi:

Vicdanlı bir şekilde dile getirdi
 'Konuyu ilk dile getiren Gürsel Bey'in art niyetli olmadığını, aksine normal olanı, olması gerekeni vicdanlı bir şekilde dile getirdiğini düşünüyorum. Asıl problemli açıklamalar, HDP'ye bakanlık konusunda feveran edenler cephesinden yapılan açıklamalardır. Kullandıkları dil siyaseten etik dışı, incitici ve dışlayıcıdır.'

Kimin oylarıyla kazanmayı düşünüyorlar
İYİ Parti'ye aba altından sopa gösteren Selahattin Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

'HDP'ye yok' diyorlar. Hele önce siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim. Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum.'

Demirtaş Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin ise “Ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip olduğu görünüyor” mesajını verdi.
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Demirtaş'tan Gürsel Tekin'e destek İYİ Parti'ye aba altından sopa
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