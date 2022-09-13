  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li İmamoğlu gözünü vatandaşın cebine dikti! Su zammı için İBB Meclisi toplanıyor...

Nisan ayında İstanbullunun suyuna yüzde 49.9 oranında zam yapan İBB yönetimi bir kez daha meclisi Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'na çağırdı. Yönetim su birim fiyatlarının zamlanması teklifini maddelere ekledi.

Ekleme: 13.09.2022 - 13:29 Güncelleme: 13.09.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İmamoğlu gözünü vatandaşın cebine dikti! Su zammı için İBB Meclisi toplanıyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbullunun suyunu bir kez daha zam yapmak için meclisi toplantıya çağırdı. Bugün gerçekleşecek 3'üncü Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu toplantısında yer alan 3 maddenin ise su zammıyla alakalı olduğu görüldü. İBB yönetimi olağanüstü gündemde '2022 yılı su ve atısu tarifeleri teklifleri' maddesi yer aldı.

GÖKSU'DAN TEPKİ

İBB Başkanı tarafından İstanbullunun suyuna zam yapılması amacıyla meclisi olağanüstü toplantıya çağırması sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulunarak tepki gösterdi.

Nisan ayında meclisi 2'nci kez olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'na çağıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Nisan'da gerçekleşen oturumda yüzde 136 zam teklifinde bulunmuştu. AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı meclis üyelerinin karşı çıkması üzerine CHP grubu yüzde 49.9 oranında su zammını ve ayrıca TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE'nin birim fiyatlarının yansıtılmasını talep etti.

TÜFE ORANINDA ZAM TEKLİFİ ÇIKARTILARAK ONAYLANDI

AK Parti Grubu ise su birim fiyatlarının her ay zamlanacak şekilde TÜFE oranında zam talebinin çıkartılarak oylanmasını istedi. Karşılıklı görüşmelerin ardından CHP'nin teklifinde yer alan her ay TÜFE oranında su birim fiyatlarının zamlanması kısmının çıkartarak yapılan oylamada İSKİ'nin yüzde 136'lık zam talebi yerine CHP grubunun yüzde 49.9 oranındaki su zammı kabul edildi.

11'İNCİ ZAM TALEBİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 1 Ocak 2019 yılında 4.53 kuruş olan su birim fiyatlarının çok pahalı olduğunu, İstanbulluya suyu ucuza kullandırma vaadinde bulundu. Ancak göreve geldikten sonra peş peşe zam talepleriyle su birim fiyatlarını 8.33 TL'ye 16 metreküp üzeri kullanımlarda ise 12.51 TL'ye yükseltti.

İşte İBB yönetimi tarafından 3 yılda yapılan zam listesi:

*Kasım 2019'da suya yüzde 80 zam teklifinde bulundu.
*Temmuz 2020'de yüzde 40 oranında
*Kasım 2020'de yüzde 35
*Aralık 2020'de yüzde 39
*Mayıs 2021'de yüzde 50,
*Eylül 2021'de yüzde 40 zam teklifinde bulundu.
*Aralık 2021'de yüzde 57,38 zam ve her ay TÜFE oranında zam teklifinde bulundu.
*16 Şubat 2022 (Yüzde 90 ila yüzde 175 zam teklifi yapıldı. Kabul edilmedi)
*5 Nisan 2022 (yüzde 49.9 zam yapıldı)
*23 Mayıs 2022 (TÜİK tarafından Nisan ayı için açıklanan 34.46 enflasyon oranında zam talebi)
*14 Eylül 2022 (Zam oranı henüz belli değil)
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
İzmir Şehir Hastanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı
ABD'li senatör Yunan medyasına konuştu! F-16'ların Suriye'de kullanılmayacağından emin olmalıyız...
CHP'li İmamoğlu gözünü vatandaşın cebine dikti! Su zammı için İBB Meclisi toplanıyor...
Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu ile ilgili 7 milyar TL'lik yeni ihale iddiası
Ankara'da Yavaş'ın 'SU' zulmüne Cumhur İttifakı 'DUR' dedi
Meral Akşener'den Tunç Soyer'e tepki: Daha sağ duyulu olmasında fayda var
Fahrettin Altun: Diyarbakır Anneleri küresel güçleri ve maşasını yenecek
Akşener'den ittifak ortağı CHP'ye sert mesaj: Bize parmak sallayan bir grup var bizi tahkir edemezsiniz
Hayalet SİHA geliyor: Bayraktar TB4 basına sızdı
DEAŞ'ın sözde yöneticisi nefes kesen takiple yakalanmış
Demirtaş'tan Gürsel Tekin'e destek İYİ Parti'ye aba altından sopa
Yunanistan tarafından taciz ateşine tutulmuştu! Saldırının izleri böyle görüntülendi: Bizimkilerin gelmesi yakın, bunlar şimdi...
'Kürdistan' çıkışıyla gündeme gelen CHP'li Nevaf Bilek'in HDP'ye oy verdiği ortaya çıktı
Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan'dan misilleme...
CHP'li Kadıköy Belediyesi işçilerin hakkını vermeyi reddetti! Grev başladı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: Akıllı olun, tarihi tekrarlatmayın...
Miçotakis yine şikayet etti: Yunan tacizine Macron kalkan oldu! 'Gece geleceklerini söyleyenler...'
Avrupa enerjisiz kaldı! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu
CHP - HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP'nin Kılıçdaroğlu'na koştuğu 3 şart
Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

MGM'den 11 ile uyarı! Sonbahar kendini gösterdi! O ili sel basacak! 13,14, 15 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

MGM'den 11 ile uyarı! Sonbahar kendini gösterdi! O ili sel basacak! 13,14, 15 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak

Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak

Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL'lik destek

Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL'lik destek

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi