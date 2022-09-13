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Böyle baba olmaz olsun: Bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan baba mağdur olduğunu savundu!

Yalova'da 13 günlük bebeğini mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan babanın yargılanmasına devam edildi.

Ekleme: 13.09.2022 - 22:12 Güncelleme: 13.09.2022 - 22:17 / Editör: Ozge Selin
Böyle baba olmaz olsun: Bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan baba mağdur olduğunu savundu!
Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, anne Türkan O. kucağında mağdur bebeğiyle, sanık Serhat O. ise tutuklu bulunduğu Kocaeli'ndeki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Böyle baba olmaz olsun: Bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan baba mağdur olduğunu savundu!

Mahkeme başkanının Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun henüz gelmemesini belirtmesinin ardından söz verilen sanık, 15 yıllık evliliğinde ailesindeki kimseye zarar vermediğini ileri sürdü.

Böyle baba olmaz olsun: Bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan baba mağdur olduğunu savundu!

Bebeğine kasıtlı olarak zarar vermediğini de iddia eden sanık Serhat O, 'Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Bugün bana 'öl' desinler ölürüm. Mağdur durumdayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.' dedi.

Böyle baba olmaz olsun: Bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan baba mağdur olduğunu savundu!

Türkan O. ise daha önceden şikayetçi olduğunu hatırlatarak, çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini, bu nedenle duruşmalara katılmak istemediğini dile getirdi.

Böyle baba olmaz olsun: Bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan baba mağdur olduğunu savundu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Böyle baba olmaz olsun: Bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan baba mağdur olduğunu savundu!

Olay

Yalova'da, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk sahibi Serhat O, 8 Kasım 2021'de 13 günlük kızını mamasına kattığı karınca ilacıyla zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Bebek E.E.O. ise hastanedeki tedavisinin ardından annesine teslim edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, daha önce de büyük kızına yönelik benzer bir suç işlediğine dair adli sicil kaydı bulunan sanığın, 'Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunulmuştu.

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