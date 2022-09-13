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Batı Trakya'da ırkçı saldırının boyutu kan dondurdu: ''Pis Türk bir dahaki sefere seni öldüreceğiz'

Yunanistan'da Batı Trakya'daki Türklere yapılan ayrımcılık bitmiyor. Batı Trakya'da Türk azınlığın, hayatın her alanında ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını belirten Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu, İskeçeli 16 yaşındaki Türk gencinin, 26 Ağustos'ta 20 Yunan tarafından darbedildiği için hastaneye kaldırıldığını anlattı. Asafoğlu, saldırı esnasında söylenen 'Pis Türk bir dahaki sefere seni öldüreceğiz' sözlerinin saldırganların bilinçaltını gözler önüne serdiğini belirtti.

Batı Trakya'da ırkçı saldırının boyutu kan dondurdu: ''Pis Türk bir dahaki sefere seni öldüreceğiz'
Ekleme: 13.09.2022 - 14:36 Güncelleme: 13.09.2022 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
Batı Trakya'da ırkçı saldırının boyutu kan dondurdu: ''Pis Türk bir dahaki sefere seni öldüreceğiz'
GÜMÜLCİNE'DE BİR YUNAN BİR DE TÜRK MAHALLELERİNE BAKIN

Yunanistan'da, Batı Trakya'daki Türklerin temsilcisi konumundaki Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya'da Türk azınlığın, hayatın her alanında ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, partisinin asıl amacının Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun uğradığı ayrımcılıkla mücadele olduğunu söyledi. Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türklere karşı yapılan ayrımcılığın basit şekilde gözlemlenebileceğini ifade ederek, 'Gümülcine'de bir Yunan bir de Türk mahallelerine bakın. Oradan yapılan ayrımcılığı çok net şekilde gözlemleyebilirsiniz. Türk mahallelerinde altyapılar çok zayıf. Yunan mahallelerinde altyapı çok daha iyi. Kamuya personel alımında da bir ayrımcılık söz konusu.' ifadesini kullandı.

'PİS TÜRK BİR DAHAKİ SEFERE SENİ ÖLDÜRECEĞİZ'

Yunan medyasının, Türkleri, Türkiye'yi, Türk kurum ve kuruluşları, Türklük davası için mücadele eden kişileri hedef haline getirdiğini kaydeden Asafoğlu, kendisinin de ayrımcılığa maruz kaldığını, yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle tehdit mesajları aldığını belirtti. İskeçeli 16 yaşındaki Türk gencinin, 26 Ağustos'ta 20 Yunan tarafından darbedildiği için hastaneye kaldırıldığını anlatan Asafoğlu, 'O saldırı belki bir ırkçı saldırı değildi ama saldırı esnasında söylenen 'Pis Türk bir dahaki sefere seni öldüreceğiz' ifadesi saldırganların bilinçaltındaki düşüncelerini gözler önüne seriyordu.' şeklinde konuştu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Batı Trakya'da 16 yaşındaki O.T, 24 Ağustos'ta arkadaşının kalabalık bir grupla tartıştığını görerek müdahale etti. Bu olaydan 2 gün sonra akşam saatlerinde 20 kişilik Yunan grup tarafından O.T'nin yolu kesildi. O.T'ye bağırarak hakaret eden saldırganlar, genci döverek hastanelik etti. Olayın ardından O.T'nin ailesi suç duyurusunda bulundu.

'BURADA CİDDİ BİR AYRIMCILIKLA KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ'

İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu da Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının kimliğini inkar politikası ve buna karşı yürüttükleri hukuk mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batı Trakya Türkleri için 'Türk azınlık' yerine 'Müslüman azınlık' ifadesini kullanan Atina yönetiminin, grubun kimliğini yıllardır görmezden geldiğini dile getiren Ahmetoğlu, 'Batı Trakyalılar olarak Türk olduğumuzu söylüyoruz ancak Yunanistan, Batı Trakya'da Türk azınlığın varlığını kabul etmiyor ve inkar ediyor. Burada ciddi bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyoruz. Zira Türk kimliğinin inkarı birçok sorunu beraberinde getiriyor.' dedi.

Ahmetoğlu, Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlığının çözüm bekleyen birçok sorununun Yunanistan tarafından görmezden gelindiğini söyledi.

Türk kimliğinin inkar edilmesinin temel sorun olduğunun altını çizen Ahmetoğlu, İTB'nin isminde Türk ifadesi geçtiği için Yunan mahkemeleri tarafından kapatıldığını dile getirdi.

Kendilerini Türk olarak tanımlayan kurum ve kişilerin, hedef haline getirildiklerini belirten Ahmetoğlu, Batı Trakya'daki devlet dairelerinde Türkçe konuşulmaması yönünde baskı yapıldığını anlattı.

Soydaşlarının ayrımcılığa uğradığını dile getiren Ahmetoğlu, 'Bu antidemokratik bir ortam doğuruyor. Devlet dairelerinde Türkçe bilen tercüman olması gerekiyor. Bu bir dönem İskeçe mahkemelerinde uygulanıyordu fakat şimdi uygulanmıyor.' ifadesini kullandı.


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