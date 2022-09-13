  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu ile ilgili 7 milyar TL'lik yeni ihale iddiası

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun Swiss Otel’in mülkiyetini satmak istediğini, bu duruma itiraz eden 2 CHP'li meclis üyesini ise ihraç etmek için uğraştığını ileri sürdü.

Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu ile ilgili 7 milyar TL'lik yeni ihale iddiası
Ekleme: 13.09.2022 - 13:16 Güncelleme: 13.09.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu ile ilgili 7 milyar TL'lik yeni ihale iddiası
İYİ Parti'nin HDP desteği ile kazanılan belediyelerden usulsüz ihale aldığını öne süren CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan bu kez de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

'İki ismi ihraç etmek istiyor'
Katıldığı bir televizyon programında İmamoğlu'nun 7 milyar TL'lik değer biçilen Swiss Otel'in arsasını satmak istediğini ileri süren Yarkadaş, İmamoğlu'nun buna itiraz eden iki meclis üyesinin disipline verilmesi ve ihraç edilmesi için de harekete geçtiğini söyledi.

'Bu benim onur meselemdir'
Yarkadaş 'Dün CHP'li belediye meclis üyeleri Abant'ta bu meseleleri tartıştılar. Ekrem Bey önümüzdeki günlerde iki meclis üyesinin disipline verilmesi ve ihraç edilmesini istiyor, bunlar Mehmet Ali Tüysüz ve Özgür Öz. İmamoğlu ‘Bu iki arkadaşın dosyası neden hala açılmadı bu benim onur meselemdir' diyor. Yaklaşık 7-8 beni meclis üyesi aradı ‘İBB, Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde 63 bin metrekare üzerine kurulu olan Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor' dediler.' ifadelerini kullandı.

Yarkadaş şunları söyledi;

'Ekrem Bey mahkemenin satışını durdurduğu Swiss Otel'in arsasını satmak istiyor ve buraya ortalama 7 milyar TL'lik bir değer biçiliyor. Ekrem Bey bu dosyayı meclise getirdiğinde meclis bunu komisyona havale ediyor ve partiler burası satılabilir diye uzlaşıyorlar. Bugün bu satışa itiraz eden iki kişi uzun bir açıklama yaptı ‘Swiss Otel'in satışını AK Parti döneminde de doğru bulmadık, başkan değişti diye düşüncelerimizden vazgeçecek halimiz yok, İmamoğlu'nun bu tavrımızdan dolayı ihraç edilmemizi kabullenemiyoruz' dediler'
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
İzmir Şehir Hastanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı
ABD'li senatör Yunan medyasına konuştu! F-16'ların Suriye'de kullanılmayacağından emin olmalıyız...
CHP'li İmamoğlu gözünü vatandaşın cebine dikti! Su zammı için İBB Meclisi toplanıyor...
Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu ile ilgili 7 milyar TL'lik yeni ihale iddiası
Ankara'da Yavaş'ın 'SU' zulmüne Cumhur İttifakı 'DUR' dedi
Meral Akşener'den Tunç Soyer'e tepki: Daha sağ duyulu olmasında fayda var
Fahrettin Altun: Diyarbakır Anneleri küresel güçleri ve maşasını yenecek
Akşener'den ittifak ortağı CHP'ye sert mesaj: Bize parmak sallayan bir grup var bizi tahkir edemezsiniz
Hayalet SİHA geliyor: Bayraktar TB4 basına sızdı
DEAŞ'ın sözde yöneticisi nefes kesen takiple yakalanmış
Demirtaş'tan Gürsel Tekin'e destek İYİ Parti'ye aba altından sopa
Yunanistan tarafından taciz ateşine tutulmuştu! Saldırının izleri böyle görüntülendi: Bizimkilerin gelmesi yakın, bunlar şimdi...
'Kürdistan' çıkışıyla gündeme gelen CHP'li Nevaf Bilek'in HDP'ye oy verdiği ortaya çıktı
Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan'dan misilleme...
CHP'li Kadıköy Belediyesi işçilerin hakkını vermeyi reddetti! Grev başladı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: Akıllı olun, tarihi tekrarlatmayın...
Miçotakis yine şikayet etti: Yunan tacizine Macron kalkan oldu! 'Gece geleceklerini söyleyenler...'
Avrupa enerjisiz kaldı! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu
CHP - HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP'nin Kılıçdaroğlu'na koştuğu 3 şart
Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

MGM'den 11 ile uyarı! Sonbahar kendini gösterdi! O ili sel basacak! 13,14, 15 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

MGM'den 11 ile uyarı! Sonbahar kendini gösterdi! O ili sel basacak! 13,14, 15 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak

Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak

Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL'lik destek

Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL'lik destek

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi