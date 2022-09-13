Bakan Soylu: Geçen yıla göre kaza yerindeki can kaybı 68 kişi azaldı

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Trafikte hedefimiz, sıfır can kaybı. 1 Ocak-12 Eylül tarihleri arası, 2021 ve 2022 yılları karşılaştırmasında kaza yerinde can kaybı sayısı 68 kişi daha az oldu. Lütfen, kurallara uyalım. Hayata saygı duyalım" dedi.ÖLÜMLÜ KAZARA ORANI DÜŞTÜBakan Soylu, paylaşımında ayrıca 1 Ocak-12 Eylül 2022 trafik kaza yeri verilerinin karşılaştırması ve 100 bin motorlu araca düşen kaza oranına yer verdi. Soylu'nun paylaştığı tabloya göre, 2021'de 1353 olan ölümlü kaza sayısı 2022'de yüzde 3,8 düşerek 1302 oldu. 1642 olan ölü sayısı ise yüzde 4,1 düşerek 1574 oldu.100 bin araca düşen kazalarda ise 2021'de yüzde 5,43 olan ölümlü kaza sayısı, 2022'de yüzde 8 azalarak yüzde 4,99 oldu. 2021'de yüzde 6,59 olan ölü sayısı da yüzde 8,3 azalarak 2022'de yüzde 6,04 oldu.