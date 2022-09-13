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Bakan Özer o ifadeleri kullandı mı? Sosyal medyada olay olmuştu! MEB’den açıklama geldi

Bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan iddiaya göre Milli Eğitim Bakanı Özer'le görüşen bir öğretmen, Bakan'ın kendisine, "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediğini belirtmiş, iddialar gündeme oturmuştu. Konuya İlişkin Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada bahsi geçen ifadeler yalanlanırken özel sohbetin bağlamından koparıldığı belirtildi.

Ekleme: 13.09.2022 - 12:19 Güncelleme: 13.09.2022 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer o ifadeleri kullandı mı? Sosyal medyada olay olmuştu! MEB’den açıklama geldiMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir öğretmen arasında geçtiği iddia edilen diyaloğa ilişkin Bakanlıktan açıklama geldi. Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan haberlere göre Bakan Özer'in görüştüğü bir öğretmene, 'Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor' dediği iddia edilmişti.

Sosyal medyada hızla yayılarak gündeme oturan iddialara ilişkin MEB'den açıklama geldi. Bahsi geçen iddialar yalanlanırken şu ifadeler kullanıldı:

'Dün Sayın Bakanımız ile iki öğretmen adayı arasında gerçekleşen özel bir sohbet içeriğinin, bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görülmektedir.'

'İNCİTİCİ İFADE KULLANILMAMIŞTIR'
'Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır.'

'Zaman zaman çeşitli mecralarda Bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır.'


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