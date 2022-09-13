  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan'dan misilleme...

Dağlık Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümü yaklaşırken Azerbaycan ve Ermemistan arasında bir çatışma patlak verdi. Ermenistan'ın provokasyonu sonucu dün akşam saatlerinde Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde yoğun çatışmalar yaşandı. Azerbaycan'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Bölgedeki tek saldırgan ve işgalci devlet Ermenistan Cumhuriyeti'dir" denilerek Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel ve teçhizatının varlığının halen devam ettiği ifade edildi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı geldi.

Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan'dan misilleme...
Ekleme: 13.09.2022 - 11:04 Güncelleme: 13.09.2022 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan'dan misilleme...
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı provakasyonlar gerçekleştirdiği belirtti.


Açıklamada, bölgedeki dağlık araziden, karanlıktan ve derelerden faydalanarak Azerbaycan Ordusu birliklerinin mevzileri ile ikmal yolları arasındaki alanları farklı yönlerde mayınlamaya çalışan Ermeni askerlerinin tespit edildiği ve Azerbaycan askerlerinin müdahelesiyle çatışma çıktığı kaydedildi.

ERMENİSTAN AZERBAYCAN MEVZİLERİNE ATEŞ AÇTI

Ayrıca, Başarkeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus yerleşimleri istikametinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine çeşitli silahlar, havan toplarıyla yoğun ateş altına alması sonucunda Azerbaycan askerleri arasında kayıpların olduğu ve askeri altyapıya hasar verildiği vurgulandı.

AZERBAYCAN: GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Azerbaycan Ordusunun bu yönde konuşlandırılan birimlerince, Ermeni silahlı kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve askeri çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler alındığı ve Ermenistan ordusunun kayıplar verdiği ifade edildi

Çatışmalar sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü..

Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan'dan misilleme...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

SICAK SAATLER YAŞANDI
Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı.

49 ERMENİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi. Paşinyan ayrıca yaşanan çatışmalarda 49 askerlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
İzmir Şehir Hastanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı
ABD'li senatör Yunan medyasına konuştu! F-16'ların Suriye'de kullanılmayacağından emin olmalıyız...
CHP'li İmamoğlu gözünü vatandaşın cebine dikti! Su zammı için İBB Meclisi toplanıyor...
Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu ile ilgili 7 milyar TL'lik yeni ihale iddiası
Ankara'da Yavaş'ın 'SU' zulmüne Cumhur İttifakı 'DUR' dedi
Meral Akşener'den Tunç Soyer'e tepki: Daha sağ duyulu olmasında fayda var
Fahrettin Altun: Diyarbakır Anneleri küresel güçleri ve maşasını yenecek
Akşener'den ittifak ortağı CHP'ye sert mesaj: Bize parmak sallayan bir grup var bizi tahkir edemezsiniz
Hayalet SİHA geliyor: Bayraktar TB4 basına sızdı
DEAŞ'ın sözde yöneticisi nefes kesen takiple yakalanmış
Demirtaş'tan Gürsel Tekin'e destek İYİ Parti'ye aba altından sopa
Yunanistan tarafından taciz ateşine tutulmuştu! Saldırının izleri böyle görüntülendi: Bizimkilerin gelmesi yakın, bunlar şimdi...
'Kürdistan' çıkışıyla gündeme gelen CHP'li Nevaf Bilek'in HDP'ye oy verdiği ortaya çıktı
Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma: Ermeni provokasyonuna Azerbaycan'dan misilleme...
CHP'li Kadıköy Belediyesi işçilerin hakkını vermeyi reddetti! Grev başladı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: Akıllı olun, tarihi tekrarlatmayın...
Miçotakis yine şikayet etti: Yunan tacizine Macron kalkan oldu! 'Gece geleceklerini söyleyenler...'
Avrupa enerjisiz kaldı! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu
CHP - HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP'nin Kılıçdaroğlu'na koştuğu 3 şart
Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

MGM'den 11 ile uyarı! Sonbahar kendini gösterdi! O ili sel basacak! 13,14, 15 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

MGM'den 11 ile uyarı! Sonbahar kendini gösterdi! O ili sel basacak! 13,14, 15 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak

Sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! 100 bin arsa 250 bin konut uygun fiyata satışa çıkacak

Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL'lik destek

Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL'lik destek

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi