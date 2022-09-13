Akşener'den ittifak ortağı CHP'ye sert mesaj: Bize parmak sallayan bir grup var bizi tahkir edemezsiniz

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından başlayan tartışma devam ediyor. Tekin'in açıklamasının ardından 'Bizim olduğumuz masada olamazlar' çıkışı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün katıldığı canlı yayında konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı.Akşener HDP üzerinden yapılan eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:'6 siyasi partinin yer aldığı bir masa bu. İktidar sürekli olarak bir yedinci ayağı olduğunu söylüyor. Biz HDP üzerinden terbiye edilmeye çalışılıyoruz. Diğer taraftan da muhalif görünen muhalefetin içinde yer aldığını iddia eden bir grup var.HDP de bizim olduğumuz yerde olamayacağını ilan ediyor ayrıca bir başka ittifak kurma aşamasındalar. Bir grup parmağını bize sallayarak şunu yapıyorlar.Muhalefetin içinde HDP ile bizim yan yana gelmemizi isteyen eden bir yapı var. Kavramsal olarak son derece aşağılayan, bize çok çirkin tavırlar koyan, ciddi tavırlar koyan gerçekten kötü bir dille bir yapı var.Muhalefeti de tanzim ettiğini düşünen tırnak içi kanaat önderleri diyelim adına. Biz tutumu belli siyasi bir partiyiz.Biz başka siyasi partilerin başka partilerle olan tutumuna karışmamız, hakaret etmemiz yok. Onların ilişkilerine saygı duyuyoruz bizim de tutumumuza saygı duyulmasını bekliyoruz.Bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Kendini solcu kabul eden kendisini CHP'nin asli sorumlusu olduğunu kabul eden bir grup var.'