Olaylar kenti karıştırdı: Gaziantep Valiliği'nden 'Suriyeli sığınmacı Türk eczacının kolunu satırla kopardı' iddialarına yalanlama

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan ünlü Eyfel Kulesi'nin ışıkları enerji tasarrufu için bir saat daha erken kapatılacak. Eyfel Kulesi ile ilgili bu karar, enerji tasarrufu yönünde alınan tedbirlerden sadece biri. Paris Belediye Başkanlığı, genel olarak şehrin aydınlatmasını azaltmayı düşünüyor.

Paris Belediye Başkanlığı'nın, Eyfel Kulesi'nin aydınlatmasını kısmayı teklif ettiği belirtildi. Paris'in en çok aydınlatmanın olduğu yapılarından birinin üzerindeki ışıklar, Avrupa'da gözlemlenen enerji krizi nedeniyle bir saat daha erken kapatılacak.ŞEHRİN AYDINLATILMASI AZALTILACAKHalihazırda Eyfel Kulesi, karanlık başlayınca gece saat 01.00'e kadar aydınlatılıyor. Yapı, ona altın parıltı kazandıran toplamda 336 projektörden oluşan karmaşık aydınlatma sistemiyle donatıldı. Kulede ayrıca her saat başı beş dakika yanıp sönen 20.000 ampul var.Eyfel Kulesi ile ilgili bu karar, enerji tasarrufu yönünde alınan tedbirlerden sadece biri. Paris Belediye Başkanlığı, genel olarak şehrin aydınlatmasını azaltmayı düşünüyor.