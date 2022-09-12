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Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia: 'Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için kazanamaz' algısını kim yaydı?

6'lı masada Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken ortaya çarpıcı bir iddia atıldı. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olursa "Alevi olduğu için seçilemeyeceği" yönünde yaratılan algının Mansur Yavaş tarafından ortaya atıldığını söyledi. Gökçek, Yavaş'ın İBB Başkanı İmamoğlu ile çalıştığını sözlerine ekledi.

Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia: 'Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için kazanamaz' algısını kim yaydı?
Ekleme: 12.09.2022 - 13:52 Güncelleme: 12.09.2022 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia: 'Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için kazanamaz' algısını kim yaydı?
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek siyaset kulislerini sarsacak paylaşımlarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile girdiği rekatebe ilişkin edindiği bilgileri sosyal medya hesabında açıklayan Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın yakın çevresine söylediği şok ifadeleri kamuoyuna duyurdu.

Gökçek'in mesajlarına göre, Kılıçdaroğlu'na 2023 seçimlerinde hiç şans tanımayan Mansur Yavaş, CHP Lideri'nin adaylıkta ısrar etmesi halinde belediye ekiplerini seçim kampanyasında çalıştırmayacak. Yavaş'ın kendisine yakın ekibine şunları söylediği belirtiliyor:

'Kılıçdaroğlu aday olursa belediyeden tek kişiyi bile seçimde bu adama çalıştırmam. Çünkü Kılıçdaroğlu başkan olursa kesinlikle bir daha beni aday yapmaz. Erdoğan'ın kazanması bizim için çok daha iyi.'

'KILIÇDAROĞLU ALEVİ, BU YÜZDEN KAZANAMAZ'
Mansur Yavaş aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ediyor. CHP Lideri'nin 'Alevi' kimliğinden ötürü cumhurbaşkanlığı için şansı bulunmadığı yönündeki propaganda, parti içerisinde bizzat Yavaş ve İmamoğlu tarafından kampanyaya dönüştürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun buna ilişkin kanıtları WhatsApp konuşmalarından teyit ettirdiği belirtiliyor. Melih Gökçek, Ankara kulislerini sarsan mesajlarında şu iddialara yer verdi:

'CHP'deki gelişmelerden haberiniz var mı? Yazacaklarım dedikodu değil net bilgidir. Bu bilgilerden sonra CHP iyice karışacak. Birincisi, 'Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için halk arasında cumhurbaşkanlığı için şansı yok' sözleri Mansur ve Ekrem tarafından yaydırılıyor.'

'İKİSİNİ DE ADAY YAPMAM, YAPTIRMAM!'
'Kılıçdaroğlu WhatsApp görüşmelerinden bu hususları bizzat tespit ettirmiş. Zaten yaptığı son konuşması da bu tespitler üzerine... Kılıçdaroğlu çevresine, 'İkisini de aday yapmam, yaptırmam, yüzde 5 bile oy alacak olsam aday benim' diye açıkça konuşmuş.'

'Bugün (dün) Altınpark'ta yapılan toplantıda Mansur, ülkücü arkadaşlarından ağır darbe yedi. Mansur'un belediye meclis üyesi yaptığı Selim Kaptanoğlu açıktan Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı. Kaptanoğlu'nu ayarlayan kişi Fethi Yaşar...

Türkeş'in özel doktoru ve eski MHP yöneticisi Selim Kaptanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu toplantıda 'Sayın Genel Başkanın çizdiği politikayı hepimizin anlamamız lazım. Ülkücüler olarak sonuna kadar yanınızdayız, biz bu işi bitireceğiz' dedi. Kaptanoğlu Mansur'u işte böyle sattı.'

MANSUR ADAY OLMAZSA KILINI KIPIRDATMAZ
'Mansur'u ülkücü arkadaşlarının tamamına yakını terk etti. Etrafında çıkar odaklı 8-10 kişi kaldı. Mansur CHP'den ümidi kesince Akşener'e yamanmaya başladı. Trolleri eliyle algı yönetimi yapıyor. Akşener Mansur'u günahı kadar sevmez. Ancak Mansur ve Ekrem'e mavi boncuk dağıtıp bir süre daha partisinin yükünü bunlara taşıtacak. Bu iki başkan bir umutla Akşener'e desteğe devam edecekler.'

'Son bomba, Mansur'un belediyede yanında kalan arkadaşlarına konuşmaları: 'Kılıçdaroğlu aday olursa belediyeden tek kişiyi seçimde bu adama çalıştırmam. Çünkü Kılıçdaroğlu başkan olursa kesinlikle bir daha beni aday yapmaz. Erdoğan'ın kazanması bizim için çok daha iyi' demiş. Nitekim Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın 'Mansur aday olmazsa kılını kıpırdatmaz. Seçimler Ankara'da Alper (Taşdelen) ve benim üstüme kalır' diye konuştuğunu bilmeyen meclis üyesi yok.'
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