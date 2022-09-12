Ersan Şen açıkladı! Yunanistan çapı bakımından Türkiye ile boy ölçüşecek ülke değil

Hukukçu Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarıyla ilgili konuşan Şen, 'Yunanistan Türkiye'nin coğrafyası, askeri gücü, büyüklüğü, çapı bakımından Türkiye ile boy ölçüşemez' dedi.'BİZ BU AÇIKLAMALARI YER MİYİZ?'ABD'nin Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef almadığına dair açıklamalar yaptığına değinen Şen, 'Israrla oradaki üslerin silahlanmasının Rusya'ya karşı önlem almak için yapıldığını söylüyorlar. Biz bu açıklamaları yer miyiz?' ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE CİDDİ ŞEKİLDE KUŞATILIYOR''Türkiye ciddi bir şekilde kuşatılıyor.' diyen Şen, açıklamasını şöyle sürdürdü:'O cepheden ABD kuşatıyor, aşağıdan Rusya dostane görünüyor ama her zaman tartışma yaşayabileceğimiz bir ülke. Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda ABD var. Irak'ın kuzeyinde ne kadar dostane ilişkiler kurmaya kalksak da unutmayalım bunlar özgürlük yönünde adım attılar. Türkiye'nin ciddi baskısıyla ve o anda İspanya'da olan hadise işimize yaradı. Orada özerkliği aşmış bağımsız bir Kürdistan'ın varlığı engellendi.'