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Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti

ABD'nin New York eyaletinde yer alan Dünya Ticaret Merkezi'ne ait kulelere düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş ve saldırı dünyada “11 Eylül saldırısı" olarak kayıtlara geçmişti. Peki, 11 Eylül'de kaç kişi öldü, saldırı ne zaman yaşandı ve 11 Eylül saldırısı nedir?

Ekleme: 11.09.2022 - 12:49 Güncelleme: 11.09.2022 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti
Hava korsanları tarafından kaçırılan üç yolcu uçağı, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini ve Savunma Bakanlığı binasını hedef aldı.

Beyaz Saray'ı vurmak isteyen dördüncü uçaksa düşürüldü. Yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.

Dönemin Başkanı George W. Bush, o sırada bir ilkokuldaydı, çocuklara kitap okuyordu.
Saldırılar kulağına fısıldandı. Bush sınıftan çıktı ve, 'teröre karşı küresel savaş' ilan etti.
Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktı.

11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak; Afganistan'daki radikal bir örgüt yapılanması olan El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin gösterildi.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti

Bu nedenle ilk hedef, Afganistan'da, bu yapıyı koruduğu öne sürülen Taliban yönetimiydi. Daha bir ay geçmeden Afganistan işgal edildi. Operasyonla Taliban yönetimi devrildi.

Ancak Amerikan yönetiminin teröre karşı yürüttüğü savaşta işler planlandığı gibi gitmedi. El Kaide lideri Usame Bin Ladin, saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de öldürülse de Afganistan hiç bir zaman istikrara kavuşamadı.

Taliban, Amerikan ordusu ve uluslararası askeri koalisyona rağmen ülkede gücünü korudu, hatta artırdı.

20 yılın sonunda ülkede iktidarı yeniden ele geçirmeyi başardı.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti

11 Eylül saldırıları gerekçe gösterilerek belirlenen ikinci hedef Irak'tı. Saddam Hüseyin'in teröre destek verdiği ve kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiası uluslararası kamuoyunda
işlenerek Nisan 2003'te Irak işgal edildi.

Baas yönetimi iktidarına son verilirken, Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi. Kitle imha silahlarının varlığı ise hiçbir zaman kanıtlanamadı.

Irak'ın işgali ve Saddam'ın devrilmesi, yıllar sonra yeni bir düşman yarattı. Artık bölgedeki yeni tehdidin adı DAEŞ'ti. DAEŞ'in Musul başta olmak üzere Irak'ta ve Suriye'de kilit öneme sahip kentleri ele geçirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri 2014'te bir kez daha Irak'a müdahale etti. Binlerce hedefe hava saldırısı düzenleyen Amerikan Ordusu sadece Irak'ta değil, Suriye'de de DAEŞ'e karşı operasyonlar gerçekleştirdi.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül saldırısının üzerinden 21 yıl geçti
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