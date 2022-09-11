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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Yaralanan askerlerden biri şehit oldu!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Yaralanan askerlerden biri şehit oldu!
Ekleme: 11.09.2022 - 19:50 Güncelleme: 11.09.2022 - 21:00 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Yaralanan askerlerden biri şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde, bugün arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Ağıl'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği vurgulanan açıklamada, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.' ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Yaralanan askerlerden biri şehit oldu!


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