Pençe-Kilit bölgesinden acı haber!

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan P. Asb. Kd. Çvş. Gökhan AĞIL yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.