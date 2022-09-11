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Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı iki bakan ile görüştü! İnsani yardım ve tahıl sevkiyatı masada...

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna’ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı iki bakan ile görüştü! İnsani yardım ve tahıl sevkiyatı masada...
Ekleme: 11.09.2022 - 19:30 Güncelleme: 11.09.2022 - 19:51 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı iki bakan ile görüştü! İnsani yardım ve tahıl sevkiyatı masada...
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakan Akar tarafından, Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna halkına sağlanan insani yardımların devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

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