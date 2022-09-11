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Kraliçe Elizabeth'in cenazesi, Balmoral Kalesi'nden yola çıktı

Kortej eşliğinde Balmoral'dan çıkarılan naaş, Edinburgh'a hareket etti. Güzergah boyunca yoğunluk oluşturan halk, İngiliz Kraliçe'yi uğurladı.

Ekleme: 11.09.2022 - 14:14 Güncelleme: 11.09.2022 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi, Balmoral Kalesi'nden yola çıktıİngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde tatil yaparken hayatını kaybetti.

8 Eylül'de yaşamını yitiren Kraliçe'nin naaşı, başkent Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na doğru yola çıktı.

Naaşı Edinburgh'a doğru yola çıktı
Kraliçe'nin cenazesi, TSİ 12.00'de yaşamını yitirdiği kaleden alınarak, kortej eşliğinde Edinburgh'a hareket etti.

Cenazenin geçtiği yol boyunca sıralanan çok sayıda kişi yola çiçekler bıraktı. Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne de korteje eşlik etti.

6 saatlik yolculuk
Kraliçe'nin cenazesi Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na konulmadan önce Aberdeen ve Dundee'den de geçecek.

AA'nın haberine göre, cenazenin Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'a yolculuğu yaklaşık 6 saat sürecek.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi, Balmoral Kalesi'nden yola çıktı

Kraliçe'nin cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacak
96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesi, 13 Eylül Salı günü Londra'ya getirilecek.

Buradaki Westminster Abbey Kilisesi'nde 19 Eylül Pazartesi günü cenaze töreni düzenlenecek.

2 bin kişilik üst düzey protokol katılımı beklentisi
Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip, 1947'de, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin taç giyme törenlerine de ev sahipliği yapan söz konusu kilisede dünyaevine girmişti.

Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.

Cenaze töreninin yapılacağı gün resmi tatil ilan edildi
Bu arada resmen İngiltere'nin yeni kralı olan Kral 3. Charles, Kraliçe'nin cenaze töreninin yapılacağı günün ülkede resmi tatil ilan edilmesine karar verdi.

Cenaze töreninin ve resmi tatil gününün sona ermesiyle ülkede matem sürecinin de tamamlanması bekleniyor.

'Dünya bir lider, ben ise büyükannemi kaybettim'
Prens William ise Galler Prensi ve Prensesi'ne ait sosyal medya platformlarında paylaştığı notta, dünyanın bir lider, kendisinin ise büyükannesini kaybettiğini belirtti.

Kral 3. Charles'ın ardından tahtın ilk varisi konumunda olan Prens William, şu ifadeleri kullandı:

William: Kral olan babamı her şekilde destekleyeceğim
“Bugünün geleceğini biliyordum. Fakat babaannemin olmadığı bir hayatın gerçekliğini hissetmemiz zaman alacaktır. Kral olan babamı elimden gelen her şekilde destekleyerek Kraliçe 2. Elizabeth'in anısını onurlandıracağım.”
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