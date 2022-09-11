Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu için taziye mesajı yayımladı.
Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Savaş Borlu ve Harun Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.