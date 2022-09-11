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CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den

Yerel seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamama vaadiyle geldikten sonra birçok ilde binlerce insanı işinden eden CHP'de kriz ve skandallar bitmiyor. Şimdi de Eskişehir'in CHP'li Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, TİS görüşmeleri devam ederken zam isteyen işçileri provokatörlükle suçladı. Bununla da kalmayan CHP'li Büyükerşen, "Gereğini yapacağız" ifadeleriyle tehditler savurdu.

CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
Ekleme: 11.09.2022 - 14:51 Güncelleme: 11.09.2022 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
CHP kimi belediyelerin sözde zam şov yaparak maaş vermezken, kimi yer de zam taleplerine tehditlerle cevap veriyor. CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen de zam isteyen işçileri provokatör olarak lanse ederek büyük bir skandala imza attı.

CHP'li Büyükerşen'den zam isteyen işçilere skandal sözler | Video

ZAM İSTEYEN İŞÇİLERE TEHDİT: GEREKENİ YAPACAĞIZ

CHP'li Yılmaz Büyükerşen önerdikleri zammı reddeden işçileri provokatörlükle suçlayarak 'Gereğini yapacağız' dedi.

'BUNLAR İŞE HASBELKADER GİRENLER'

Büyükerşen yaptığı açıklamada, 'Sözcüler zam öneriyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla altından kalkılacabilecek bir şey değil. İşçiler arasında provokatörler olduğunu açık şekilde söylüyorum. Onlar için de gereği yapılacak. Ne olur? Greve giderler. Kaç bin kişi işçiyi beslerler. Bir tarafta binlerce insan kapımıza iş isterken hasbelkader işe girenlerin yaptığı ortada.' şeklinde konuştu.

PROVOKATÖRLER VAR

'Bu altından kalkılabilecek bir zam değil. Buna rağmen işçiler arasında provokatörler olduğunu açık açık söylüyorum.'

EŞE KAÇAK VİLLA KIYAĞI!

İşçilerin zam talebi için skandal açıklamalarda bulunan CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen'in geçtiğimiz sene 'imar barışı'ndan yararlanmak için usulsüzlük yaptığı ortaya çıkmıştı
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
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