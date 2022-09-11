CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den

CHP kimi belediyelerin sözde zam şov yaparak maaş vermezken, kimi yer de zam taleplerine tehditlerle cevap veriyor. CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen de zam isteyen işçileri provokatör olarak lanse ederek büyük bir skandala imza attı.CHP'li Büyükerşen'den zam isteyen işçilere skandal sözler | VideoCHP'li Yılmaz Büyükerşen önerdikleri zammı reddeden işçileri provokatörlükle suçlayarak 'Gereğini yapacağız' dedi.Büyükerşen yaptığı açıklamada, 'Sözcüler zam öneriyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla altından kalkılacabilecek bir şey değil. İşçiler arasında provokatörler olduğunu açık şekilde söylüyorum. Onlar için de gereği yapılacak. Ne olur? Greve giderler. Kaç bin kişi işçiyi beslerler. Bir tarafta binlerce insan kapımıza iş isterken hasbelkader işe girenlerin yaptığı ortada.' şeklinde konuştu.'Bu altından kalkılabilecek bir zam değil. Buna rağmen işçiler arasında provokatörler olduğunu açık açık söylüyorum.'İşçilerin zam talebi için skandal açıklamalarda bulunan CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen'in geçtiğimiz sene 'imar barışı'ndan yararlanmak için usulsüzlük yaptığı ortaya çıkmıştı