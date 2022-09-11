CHP'li belediye otobüslerin tamiri için 1 günde 233 bin TL ödüyor

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli bakım ve onarım yapılmadığı için yolda kalan ya da yanan otobüslerin tamiri için her gün 233 bin TL ödediği ortaya çıktı. Başkan Zeydan Karalar'ın yollarda kalarak vatandaşa çile çektiren otobüslere 'tamir, bakım, onarım ve parça değişimi' için dudak uçuklatan para ödemesi 'Pes' dedirtti.Vatandaşlar, 'Başkan kürsüye çıktığı zaman 'Ben Hesap adamayım' diyor, nasıl hesap adamı olduğunu gördük. Bir günde 233 bin TL tamir parası ödenen otobüslerin saat gibi tıkır tıkır çalışması gerekir. Ama bizler hergün yollarda kalıyoruz. Mecbur kalmazsak binmeyeceğiz' diyerek tepkilerini dile getirdiler.2019 seçimlerinde koltuğa oturan Başkan Zeydan Karalar toplu taşımada önce sefer sayılarını azalttı, daha sonra bazı hatları 'Tasarruf yapıyoruz ' gerekçesiyle iptal etmeye başladı. Her oturumda otobüslerin bakımının eksiksiz yapıldığını anlatan Karalar'ın bu sözleri yalan çıktı. Bakımları yapılmayan otobüsler ya yol da kaldı ya da elektrik aksamlarındaki arızalar giderilmediği için yangın çıktı. Başkan Karalar iddiaya göre aylık 1,5 milyon TL'ye bakım –onarımını yaptığı Adana firmasıyla anlaşmasını fesih etti. Başkan Karalar göreve geldikten sonra merkezi Antalya'da bulunan Beydağı Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne ihaleleri verdi.Antalya'da Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Akdeniz İş Merkezi'nde bulunan ve 85 milyon TL ile ihaleyi alan firma 7 Temmuz 2022 - 6 Temmuz 2023'e kadar otobüslerin 'Tamir, bakım, onarım yedek parça değişimini' üstlendi. Günlük bakımı 233 bin TL'ye gelen otobüslerin yarısından fazlasının belediyenin İncirlik yolu üzerinde bulunan bakım atölyesinde tamir için bekledikleri görüldü.Firmanın otobüslere en ucuz yağ koydukları, yağ filtrelerinin değiştirilmediği için araçların yağ yaktığı ve bu yüzden yolda kaldıkları ya da yangın çıktığı öğrenildi. Bu şekilde otobüsü kullanmayan sürücülerin de belediye yetkilileri tarafından işten çıkartılmakla tehdit ettikleri de ileri sürüldü. Firmanın ayrıca arızalı olan otobüslere yeni parça takmayıp İstanbul'dan arızalı olan otobüslerin parçalarını getirip taktıkları, faturaları da ona göre yüklü miktarda kestikleri iddialar arasında yer alıyor.