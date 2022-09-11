CHP’li Ankara Belediyesi'nin aylardır bitiremediği yol çalışması vatandaşı bezdirdi

Başkentte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı altyapı çalışmasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Ancak Türközü mahallesindeki köstebek yuvasına dönen yol bir türlü tamamlanmıyor. Araçlarıyla bile mahalleye giremeyen bölge sakinleri ise isyan etmiş durumda. Esnaf müşterileri gelmediği için kazançlarının düştüğünü belirtirken, vatandaşlar toz toprak yüzünden kapı pencere açamadıkları için bıktıklarını ifade ediyor. AK Parti'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak, "Böylece bıraksınlar biz yaparız" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü mahallesinin 428. caddesinde aylardır bitmeyen yol çalışması vatandaşları isyan ettir.CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar bir türlü tamamlanamadı.Ancak Türközü Mahallesi'ndeki köstebek yuvasına dönen yol bir türlü tamamlanmıyor.Araçlarıyla bile mahalleye giremeyen bölge sakinleri ise bu durumu oldukça tepkili.Esnaf müşterileri gelmediği için kazançlarının düştüğünü belirtirken, vatandaşlar toz toprak yüzünden kapı pencere açamadıkları için bıktıklarını ifade ediyor.Vatandaşlar, ne Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ne de ASKİ'den 5 aydır muhatap bulamadıklarını dile getirdi.Halk, kokudan ve toz topraktan evlerinde rahat bir gün geçiremediklerini söyledi.AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise büyükşehir belediyesine seslenerek şunları söyledi:'Burada bir Mansur Yavaş klasiği var. Ankara'nın her yerinde bu beceriksizlikleri görebiliyoruz. Büyükşehir ekipleri gelip 2 saat çalışıp gidiyorlarmış. Mansur Yavaş'ın CHP'li bir belediyenin halkını hangi duruma düşürdüğünü görmek isteyen 428. Cadde'ye gelsin. Beceri düzeyleri bu. Halkımız bundan sonra bu değerlendirmeyi yapacaktır. Böylece bıraksınlar 24 saat çalışarak ekiplerimizle beraber burayı trafiğe açarız'